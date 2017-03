ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Plus; Bisher größtes Wochenminus seit Trump-Wahl

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial steuert auf seinen deutlichsten Wochenverlust seit der US-Präsidentschaftswahl zu.



Mit einem kleinen Aufschlag von 0,20 Prozent auf 20 697,88 Punkte zeigte sich das Börsenbarometer der Wall Street an diesem Freitag zwar stabil mit leichter Aufwärtstendenz, im Wochenverlauf bedeutet dies zugleich aber ein Minus von aktuell einem Prozent. Im Grund ist das nicht viel, doch seit Donald Trump im November die Wahlen für sich entschieden hatte, ist es im Dow und auch den meisten anderen Börsen weltweit fast nur noch aufwärts gegangen.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag zuletzt 0,32 Prozent auf 2353,41 Punkte und für den Nasdaq 100 ging es um 0,55 Prozent auf 5384,67 Punkte nach oben.

Für die verhalten freundliche Stimmung spielten die im Februar überraschend deutlich gestiegenen Auftragseingänge für langlebige Güter eine Rolle sowie die am Donnerstag verschobene Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform Obamacare. Sie soll nun an diesem Freitag stattfinden. Das Votum wird als Stimmungstest gesehen, inwiefern der neue Präsident seine Pläne auch mit Blick auf Infrastrukturausgaben und eine Steuerreform durchsetzen kann. Daher warten viele Anleger lieber erst einmal ab.

Pharmaaktien wie die zwei Dow-Mitglieder Merck & Co oder Pfizer zeigen sich vor der Gesetzes-Abstimmung wenig verändert bis etwas schwächer.

Die Aktien von Nike stachen dagegen mit einem Kursplus von 1,34 Prozent aus dem Dow heraus. Die Papiere des Sportartikelherstellers sind weiterhin auf Erholungskurs. Am Mittwoch waren sie kräftig auf Talfahrt gegangen, nachdem Anleger enttäuscht auf das vorgelegte Zahlenwerk und den Unternehmensausblick reagiert hatten. Under Armour profitierten in New York von einer frisch ausgesprochenen Kaufempfehlung von Jefferies und stiegen um 3,87 Prozent. Die Marke sei stärker geworden und die Nachfrage nach Sportbekleidung robust, hieß es.

Micron sprangen im Nasdaq 100 um 10,01 Prozent nach oben und profitierten von einem überraschend starken Quartalsausblick. Der größte US-Chiphersteller übertraf mit seinen Zielen für Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal 2016/17 die Schätzungen der Analysten spielend. Ein Börsianer sagte, dass vor allem der Gewinn je Aktie höher ausgefallen sei, als man es sich hätte träumen lassen.