ROUNDUP/Aktien New York: Aussicht auf längere Pause bei Zinserhöhungen stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag haben positive Wirtschaftsdaten die Kurse an der Wall Street im frühen Handel gestützt.



Der Dow Jones Industrial stieg um 0,14 Prozent auf 21 923,28 Punkte und legte damit den dritten Tag in Folge leicht zu. Für den 500 Werte umfassenden S&P 500 ging es um 0,36 Prozent auf 2466,50 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,54 Prozent auf 5965,05 Punkte.

Rückenwind erhielten die Kurse von der Aussicht auf eine längere Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank. Die Einkommen der privaten Haushalte hatten im Juli überraschend deutlich zugelegt. Gleichzeitig war die Teuerung moderat geblieben: Im Jahresvergleich war sie wie schon im Juni um 1,4 Prozent gestiegen. "Die heutigen Inflationsdaten sind erneut schwach ausgefallen. Aufgrund dieser Entwicklung erwarten wir keinen Zinsschritt der Fed im Dezember", schrieb Christiane von Berg von der Landesbank Helaba in einer Einschätzung zu den Daten. Am US-Anleihemarkt gaben die Renditen entsprechend nach.

Auf Unternehmensseite rückten die Aktien von Walt Disney in den Blick. Der Unterhaltungsriese steht einem Pressebericht zufolge vor einem erheblichen Sparprogramm bei seiner Fernsehsparte Disney-ABC. Dazu gehörten neben einem Umbau auch der Abbau von Arbeitsplätzen, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtete. "Entlassungen dürften den Konzern erst einmal Geld kosten", merkte ein Händler an. Für die Papiere ging es am Dow-Ende um 1,1 Prozent nach unten.

Der Skandal um fingierte Konten bei Wells Fargo hat deutlich größere Dimensionen als zunächst von der US-Großbank angegeben. Eine Untersuchung habe ergeben, dass rund 3,5 Millionen Kundenkonten unautorisiert eröffnet worden sein könnten, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Zuvor hatte Wells Fargo die Zahl mit 2,1 Millionen angegeben. Der Kurs der Großbank fiel um 0,7 Prozent.

Apple stiegen den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Für die Aktie ging es um 0,2 Prozent nach oben. Seit Wochen schon profitiert der Kurs davon, dass Apple im September Spekulationen zufolge das iPhone 8 präsentieren will.

Die Anteilscheine von Dollar General sackten um 7,6 Prozent ab. Die Warenhauskette hatte mit ihrer Gewinnprognose enttäuscht. Für die Aktien von Campbell Soup ging es um mehr als 5 Prozent nach unten. Der Lebensmittelkonzern war im abgelaufenen Quartal beim Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Papiere von Ciena brachen um 11,5 Prozent ein. Der Ausrüster für die weltweite Telekombranche blieb mit der Umsatzprognose für das vierte Geschäftsquartal unter den Schätzungen der Analysten./bek/ajx/he