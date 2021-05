ROUNDUP/Aktien New York: Anziehende Wirtschaft hilft Kursen nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Wirtschaftsdaten und ein Bericht über geplante US-Haushaltsausgaben für 2022 haben am Donnerstag die Standardwerte in New York angetrieben.



Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann nach der ersten Handelsstunde 0,57 Prozent auf 34 518,57 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,34 Prozent auf 4210,29 Punkte zu. Das Muster der vergangenen Wochen setzte sich fort: Zyklische Standardwerte profitierten von einer Wirtschaftserholung abermals stärker als die heiß gelaufenen Technologieaktien. So stand der technologielastige Nasdaq 100 am Donnerstag bislang nur 0,05 Prozent höher auf 13 709,79 Punkten.

Wie die "New York Times" unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtet, wird US-Präsident Joe Biden am Freitag einen Sechs-Billionen-Dollar-Haushalt vorschlagen. Mit dem Budget sollten Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur des Landes gestärkt werden.

Die US-Wirtschaft nahm zu Jahresbeginn Fahrt auf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet 6,4 Prozent höher als im Vorquartal. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit bestätigt. Zudem geht in den Vereinigten Staaten die Erholung auf dem Arbeitsmarkt weiter. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Woche zum 22. Mai zum vierten Mal in Folge zurück und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise.

Autowerte standen am Donnerstag auf dem Kurszettel der Anleger oben. General Motors (GM) gewannen fast vier Prozent und nahmen damit Kurs in Richtung ihres Rekordhochs von Anfang April. Der Konzern fährt die Produktion in fünf bisher wegen der Chipknappheit geschlossenen Werken wieder hoch. Ford Motor bauten ihre sehr hohen Vortagesgewinne um fast sechs Prozent aus. Die Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) stuften nun die Titel auf "Outperform" hoch. Tesla gewannen immerhin knapp eineinhalb Prozent.

Die hohe Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten trieb die Geschäfte von Nvidia auch zum Start des neuen Geschäftsjahres kräftig an. Im ersten Quartal sprang der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 84 Prozent nach oben. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 109 Prozent, wie Nvidia am Vorabend nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitgeteilt hatte. Der Kurs jedoch profitierte davon nicht, er sank um 0,2 Prozent. Die Aktien hatten bereits in den vergangenen Tagen merklich zugelegt bis in die Nähe ihres Mitte April erreichten Rekordhochs.

Die Papiere von Best Buy rückten um 2,3 Prozent vor. Der Unterhaltungselektronik-Händler überzeugte mit seinen Zahlen zum ersten Quartal. Dagegen sackten die Papiere von Dollar Tree um fast siebeneinhalb Prozent ab. Der Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden enttäuschte mit seinen Vierteljahreszahlen./ajx/he