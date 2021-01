ROUNDUP/Aktien New York: Anleger halten sich nach Rekordrally zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Gewinnen und Rekordhochs an der Wall Street in der vergangenen Woche haben die Anleger am Montag erst einmal etwas Zurückhaltung geübt.



Negativ wirkten sich zudem die jüngsten Nachrichten zu Corona aus: In den USA steigen die Infektionszahlen und Todesfälle weiter, während die Impfungen erst begonnen haben.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,40 Prozent auf 30 972,24 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 3804,69 Zähler bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,98 Prozent auf 12 976,43 Punkte.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Eli Lilly mit einem Kurssprung von rund zwölf Prozent und einem Rekordhoch heraus. Nach Angaben des Pharmakonzerns konnte sein Alzheimer-Medikament Donanemab 18 Monate nach der Einnahme die Abnahme der kognitiven Leistung der Testkandidaten um knapp ein Drittel verlangsamen verglichen mit Menschen, denen Placebo-Produkte verabreicht worden waren.

Dagegen sackten die Twitter-Papiere um sechseinhalb Prozent ab. Der Kurznachrichtendienst hatte den sehr populären Account des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump dauerhaft gesperrt. Twitter nannte als Grund "das Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt". Kritiker werfen Trump vor, seine Anhänger unter anderem über Twitter bei einer Kundgebung zum Sturm auf das Kapitol angestiftet zu haben. Auch Facebook sperrte in Reaktion auf die Ereignisse Trumps Account in dem Online-Netzwerk, dessen Papiere daraufhin gut drei Prozent verloren.

Kursabschläge zwischen 1,4 und zwei Prozent verzeichneten die Anteilscheine der Internet-Giganten Apple, Alphabet und Amazon . Nach dem Sturm auf das Kapitol stellte Amazon als technischer Dienstleister die Zusammenarbeit mit der bei Trump-Anhängern beliebten Twitter-Alternative Parler ein, was zu einem Ausfall des Dienstes führte. Bereits vergangene Woche hatten Apple und die Alphabet-Tochter Google die Parler-App unter Hinweis auf die fehlende Inhalte-Regulierung aus ihren App Stores verbannt. Sie konnte damit nicht mehr neu auf die Smartphones geladen werden, funktionierte aber noch.

Auch die Rekordjagd von Tesla war zu Wochenbeginn erst einmal gestoppt: Die Papiere des Elektroautobauers fielen als einer der größten Nasdaq-100-Verlierer um über viereinhalb Prozent, nachdem sie am Freitag mit einem weiteren Kurssprung von fast acht Prozent ihren Höhenflug fortgesetzt hatten.

Boeing -Titel zählten mit einem Minus von anderthalb Prozent zu den schwächsten Dow-Werten, nachdem eine Maschine des Typs 737 in Indonesien abgestürzt war. Zwar handelte es sich dabei nicht um den Unglücksjet 737 Max, der mit zwei Abstürzen und Hunderten Todesopfern traurige Berühmtheit erlangt hatte. Dennoch werfe der aktuelle Absturz Fragen auf, sagte ein Experte./gl/he