ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet über 12 800 Punkte in den Mai

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von einem weiter nachgebenden Eurokurs ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit einem kräftigen Gewinnplus in den Monat Mai gestartet.



Ein schwächerer Euro kann exportorientierten deutschen Unternehmen den Warenabsatz in Ländern außerhalb der Eurozone erleichtern. Das Thema Handelsstreit hakte die Börse nach dem Aufschub von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU zunächst einmal ab.

Der Dax überwand erstmals seit drei Monaten die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Indikator für die weitere Entwicklung gilt und nun weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Letztlich gewann der Leitindex 1,51 Prozent auf 12 802,25 Punkte und schloss damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Der MDax endete mit einem Plus von 1,34 Prozent bei 26 313,80 Punkten. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es gar um 2,59 Prozent auf 2693,66 Punkte nach oben.

Für den Dax sei nun der Weg bis auf 13 000 Punkte und darüber frei, glaubt Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Folgen in den nächsten Tagen weitere Anschlusskäufe, wären selbst neue Rekorde durchaus ein realistisches Szenario für die kommenden Wochen", so Stanzl. Seinen Höchstkurs hatte der Dax am 23. Januar 2018 bei 13 596 Zählern erreicht.

Unter den Einzelwerten im Dax stachen die Aktien von Infineon mit plus 4,5 Prozent positiv hervor und machten damit ihre seit Ende April erlittenen Verluste mehr als wett. Im TecDax gewannen die Halbleiterwerte Dialog Semiconductor und Aixtron 8,7 beziehungsweise 6,6 Prozent hinzu. Die Branche profitierte von den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des iPhone-Herstellers Apple vom Vorabend.

Die Aktien von Hugo Boss schlossen nach einer anfänglich ausgeprägten Berg- und Talfahrt 0,9 Prozent höher. Der Modekonzern überzeugte im ersten Quartal vor allem mit dem Wachstum seiner Filialen. Allerdings ist die Aktie im Monat April bereits sehr gut gelaufen, weshalb sich Anleger nun zurückhielten.

Um 3,7 Prozent ging es für die Aktien von Wacker Chemie im MDax nach oben, womit sie zu den Favoriten zählten. Die US-Bank Citigroup hatte Wacker von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft.

Im SDax legten die Papiere des Motorenbauers Deutz nach der Vorlage der endgültigen Quartalsbilanz um 2,4 Prozent zu. Analysten lobten vor allem die Profitabilität und auch die Auftragseingänge.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,50 Prozent auf 3553,79 Punkte vor. Der Pariser CAC 40 und der Londoner FTSE 100 verbuchten etwas moderatere Aufschläge. In den USA stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss hingegen 0,3 Prozent tiefer.

Der Eurokurs sank zu Wochenbeginn unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2007 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8328 Euro gekostet. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite auf 0,40 Prozent nach 0,39 Prozent am Montag. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 139,83 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,16 Prozent auf 158,55 Punkte./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---