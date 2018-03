ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung nach Querelen in US-Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwochmorgen zurückgehalten.



Die überraschende Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump am Dienstag wirkte nach. An der Wall Street war es im späten Handel abwärts gegangen und auch in Fernost reagierten die Börsen mit Abschlägen auf die Nachricht. Das Geschehen in den obersten Rängen der US-Administration werde an den Märkten immer mehr als Chaos wahrgenommen, schrieb Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.

Der Dax präsentierte sich im frühen Mittwochshandel mit minus 0,02 Prozent auf 12 219,16 Punkten richtungslos. "Für den Leitindex ist es von großer Bedeutung, dass die Unterstützung bei 12 000 Zählern intakt bleibt", schrieb Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Ein klarer Durchbruch unter dieses Niveau würde den Beginn einer größeren Korrektur signalisieren."

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,41 Prozent auf 25759,69 Punkte runter. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,06 Prozent auf 2695,87 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit minus 0,03 Prozent nur wenig verändert. Seitens der Konjunktur dürften am Nachmittag Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze aus den USA das Interesse auf sich ziehen.

An der Dax-Spitze brannten die Adidas-Aktien mit einem Plus von fast 9 Prozent ein Kursfeuerwerk ab. Der Sportartikelhersteller will seinen Aktionären im laufenden Jahr nach einem Gewinnsprung eine höhere Dividende zahlen und in den kommenden Jahren noch profitabler werden. Zudem plant Adidas erneut Aktienrückkäufe im großen Stil.

Im MDax sackten dagegen die Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag sowie des Aromenproduzenten Symrise um gut dreieinhalb beziehungsweise fast 7 Prozent ab. Beide Unternehmen konnten mit ihren jüngsten Geschäftszahlen die Marktteilnehmern nicht überzeugen.

Für die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall ging es dagegen nach einem Großauftrag aus Australien für Boxer-Transportpanzer um fast 3 Prozent hoch. Damit waren sie der beste Werte im MDax.