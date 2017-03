ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer freundlichen Vorwoche ist es am deutschen Aktienmarkt am Montag leicht abwärts gegangen.



Der Dax gab kurz nach dem Handelsstart 0,27 Prozent auf 12 062,30 Punkte nach. Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax , sank um 0,28 Prozent auf 23 624,18 Punkte, und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,07 Prozent auf 2000,04 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel moderat.

Marktbewegende Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig dürfte es mit Blick auf aktuelle Nachrichten und Mitteilungen ebenfalls ruhig bleiben.

DEUTSCHE BANK UND HUGO BOSS SEHR SCHWACH

Unter den Einzelwerten im Dax waren die Aktien der Deutschen Bank Schlusslicht mit minus 1,90 Prozent. Händler verwiesen auf die Kapitalerhöhung als Hauptgrund: "Die alten Aktien werden momentan verkauft und die jungen über die Bezugsrechte bezogen", sagte Händler Andreas Lipkow. Dem Institut fließen mit der Kapitalmaßnahme acht Milliarden Euro zu. Im Geschäftsbericht hatte die Deutsche Bank zudem mitgeteilt, dass im Jahr 2017 die Erträge im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert bleiben dürften.

Im MDax stachen die Anteilsscheine von Hugo Boss heraus, die als Schlusslicht 3,68 Prozent einbüßten. Mehrere Händler verwiesen auf Presseberichte, denen zufolge die Investmentgesellschaft Groupe Bruxelles Lambert (GBL) sich nicht am Modekonzern beteiligt habe. Dies habe Co-Chef Gerard Lamarche von GBL laut der belgischen Tageszeitung "De Tijd" gesagt. Mitte Februar hatte das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichtet, dass GBL einen Anteil von knapp 3 Prozent an Boss erworben habe. "Seither sind die Papiere in der Spitze um fast 15 Prozent gestiegen und geben nun einen Teil dieser Gewinne wieder ab", sagte einer der Börsianer.

AIXTRON WIEDER IM TECDAX - MLP AB MITTWOCH IM SDAX

Die in den TecDax zurückgekehrten Aktien des Spezialanlagenbauers Aixtron sprangen um 2,29 Prozent hoch. Sie nahmen nach dreimonatiger Abwesenheit nun den Spitzenwert im Technologieindex ein.