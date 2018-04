ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Chefwechsel bei Deutscher Bank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet.



Die am Freitagabend erneut hochgekochten Sorgen vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China legten sich wieder etwas. Allerdings erwägt China Kreisen zufolge angeblich nun eine Abwertung seiner Landeswährung Yuan. Im Fokus hierzulande standen heimische Exportdaten sowie unternehmensseitig die Deutsche Bank, nachdem dort am Sonntag der Chef ausgetauscht wurde.

Im frühen Handel rückte der Dax um 0,89 Prozent auf 12 350,04 Punkte vor und machte damit sein Minus vom Freitag wieder mehr als wett. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg um 0,79 Prozent auf 25 848,50 Punkte. Der Technologieindex TecDax gewann 0,90 Prozent auf 2522,84 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,58 Prozent auf 3427,73 Punkte hoch.

Die Exportdaten aus Deutschland waren allerdings eine Enttäuschung: Zum zweiten Mal überraschte die heimische Wirtschaft negativ. Die Ausfuhren verzeichneten im Februar den stärksten Rückgang seit August 2015, während Analysten im Schnitt mit einem Zuwachs gerechnet hatten.

Unternehmensseitig waren die größten Gewinner im Dax die Bankenwerte, nachdem am Sonntagabend ein neuer Vorstandschef für die Deutsche Bank ernannt wurde. Der Aufsichtsrat des größten Geldhauses Deutschlands hob mit sofortiger Wirkung als Nachfolger für John Cryan den bisherigen Vize Christian Sewing auf den Chefsessel. Davon profitierten die Papiere der Deutschen Bank mit einem Plus von 3,33 Prozent und die der Commerzbank mit plus 2,05 Prozent.

Die Aktien von Thyssenkrupp legten um 1,29 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge könnte die zu den weltgrößten Stahlherstellern zählende indische Tata Steel nach der Gründung des Stahl-Gemeinschaftsunternehmens mit Thyssenkrupp die Mehrheit am Joint-Venture übernehmen. Die Aufstockung auf dann mehr als 50 Prozent könnte nach einem Börsengang erfolgen, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Im TecDax ging es für die Anteile von Wirecard um 1,51 Prozent auf 99,74 Euro hoch. Die australische Bank Macquarie stufte den Zahlungsabwickler von "Underperform" auf "Neutral" hoch. Zugleich wurde das Kursziel mehr als verdoppelt und liegt nun bei rund 87 Euro.