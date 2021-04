ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas höher - Konjunkturdaten im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag die Indizes wieder vorgerückt.



Der Leitindex Dax gewann in der ersten Handelsstunde zuletzt 0,21 Prozent auf 15 247,35 Punkte, der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,66 Prozent auf 32 685,86 Punkte zu. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,3 Prozent höher. Marktteilnehmer rechnen vor der am Mittwoch startenden Berichtssaison in den USA mit einem erneut ruhigen Handelsgeschehen.

Das vor einer Woche erreichte Rekordhoch von rund 15 312 Punkten hat der Dax weiter vor Augen. Insgesamt bewege er sich aber in einer überschaubaren Bandbreite, hieß es von der Helaba. Einerseits scheine die Luft nach oben zunehmend dünner zu werden, denn sehr viel positive Erwartungen seien bereits eingepreist. Auf der anderen Seite bestünden im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie zahlreiche Fragezeichen.

Vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen US-Anleiherenditen richten sich die Blicke der Anleger besonders auf die Verbraucherpreise, die am Nachmittag aus den USA kommen. Gestiegene Inflationserwartungen gelten als Hauptursache für den jüngsten Renditeanstieg. Am Vormittag steht in Deutschland die ZEW-Finanzmarktumfrage auf der Agenda. Nach Einschätzung der Dekabank dürfte sie sich im April erneut verbessert haben. "Die Stimmungsindikatoren steigen weiter, obwohl die Risiken der dritten Corona-Welle hoch sind und eine Verschärfung des Lockdowns in Deutschland diskutiert wird." Positive Konjunkturdaten kamen zudem aus China.

Im Sog der Kursgewinne des Schweizer Duftstoff- und Aromenherstellers Givaudan legten die Titel des deutschen Konkurrenten Symrise um 3,2 Prozent zu. Damit waren sie im MDax an der Spitze. Givaudan gewann zum Jahresauftakt an Schwung. Analyst Andreas von Arx von der Baader Bank sprach von einer kräftigen Wachstumsbelebung.

Die Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro testeten als bester Dax-Wert mit plus drei Prozent die Zwischenhochs von Ende März und Anfang April. Die Titel profitierten erneut vom Trend am Markt zu Zyklikern, denen eine Konjunkturerholung besonders nutzt.

Im SDax gewannen die Aktien von Dermapharm nach Zahlen und Ausblick 4,4 Prozent. Der Arzneihersteller blickt sehr zuversichtlich auf das laufende Jahr und erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn deutliche Zuwächse. Aktionäre können zudem mit einer höheren Dividende rechnen.

Für die Titel von Leoni ging es an der Spitze in dem Nebenwerteindex sogar um mehr als zehn Prozent hoch. Der Pierer-Konzern stockt seinen Anteil am Autozulieferer und Kabelspezialisten von 10 Prozent auf mehr als 15 Prozent auf./ajx/jha/