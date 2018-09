ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Durchatmen nach kräfiger Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei starken Wochen ist der Dax am Montag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen.



Er verlor 0,44 Prozent auf 12 375,82 Zähler. Zuletzt hatte sich der Dax unbeirrt von allen Widrigkeiten von seinem jüngsten Tief bei 11 865 Punkten wieder um fast fünf Prozent nach oben gekämpft. Nach dieser Erholung dürften die Kurse nun "zunächst einmal durchatmen", schrieben die Analysten der Bank HSBC.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gab um 0,24 Prozent auf 26 281,11 Punkte nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,37 Prozent auf 3418,22 Punkte.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Freitag zwar einen weiteren Höchststand erreicht, nach dem europäischen Handelsende tat sich jedoch nicht mehr viel. Gleiches galt am Morgen in Asien, wo in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. In Hongkong ging es derweil deutlich abwärts.

Der erbitterte Handelskonflikt zwischen den USA und China hat nun offiziell die nächste Stufe erreicht. Am Montag trat die drastische Verschärfung in Kraft, wonach die USA insgesamt die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China mit Sonderzöllen belegen. China hat daraufhin weitere Gespräche mit der Regierung in Washington vorerst auf Eis gelegt. "Aus solchen Konflikten geht am Ende niemand als Sieger hervor", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Am Dax-Ende lagen die Papiere von Volkswagen mit einem Abschlag von knapp zwei Prozent. Sie waren am Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten gestiegen. Aktien von Covestro verloren 1,3 Prozent. Der Chemieproduzent hatte am Wochenende in einem Medienbericht von einer sich abschwächenden Nachfrage gesprochen.

Bei den kleinen Titeln brachen Gerry Weber um fast ein Viertel ein auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren. Das Unternehmen schlittert offenbar immer tiefer in die Krise und hat zur Unterstützung eines umfassenden Umbaus ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben. "Es scheint, als bereite sich Gerry Weber auf das Schlimmste vor", sagte ein Händler.

Am deutschen Aktienmarkt treten zu Wochenbeginn grundlegende Änderungen in den Indizes der Deutschen Börse in Kraft. Am wenigsten passiert im Dax: Hier ersetzen die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard die der Commerzbank , die in den MDax der mittelgroßen Werte absteigen.

Technologieaktien aus dem TecDax erhalten künftig auch Zugang zum MDax oder zu dessen kleinem Pendant, dem SDax . Daher wird der MDax von 50 auf 60 Werte und der SDax von 50 auf 70 Werte aufgestockt. Der TecDax enthält weiterhin 30 Werte.