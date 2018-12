ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax unter 11 000 Punkte auf Zweijahrestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag im frühen Handel unter die börsenpsychologisch als Unterstützung geltende Marke von 11 000 Punkten gefallen und hat mit 10 997 Zählern den niedrigsten Stand seit zwei Jahren erreicht.



Zuletzt notierte der Leitindex 1,72 Prozent tiefer bei 11 007,32 Punkten. Seit dem kurzen Ausbruch über die Hürde von 11 400 Punkten und dem Anstieg bis auf 11 566 Zähler am vergangenen Montag summiert sich der Dax-Verlust damit bereits auf rund 5 Prozent. Auf Jahressicht bedeutet dies ein Minus von rund 15 Prozent.

Der MDax büßte am Donnerstag 1,70 Prozent auf 22 781,93 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,5 Prozent.

Als Hauptbelastungsfaktor nannten Händler die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada. Die USA drängten Kanada zur sofortigen Auslieferung der Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei. Laut einem Pressebericht beschuldigt die US-Justiz die Frau, das US-Handelsembargo gegen den Iran verletzt zu haben. China protestierte scharf gegen die Festnahme und forderte die sofortige Freilassung der Managerin. Man werde "alle Maßnahmen ergreifen, um die legitimen Rechte und Interessen der chinesischen Bürgerin entschlossen zu schützen", kündigte die chinesische Botschaft in Kanada mit.

Unterdessen sandte ein Sprecher des chinesischen Wirtschaftsministeriums konstruktive Signale im Handelsstreit. Er sprach von einem bereits erzielten "hohen Grad an Übereinstimmung" zwischen China und den USA in den Bereichen Agrar, Autos und Energie. Zudem zeigte sich der Sprecher "voll überzeugt", dass der Konflikt zwischen den beiden Ländern binnen 90 Tagen beigelegt werden könne.

Unter den Einzelwerten standen am Morgen die Aktien von Vonovia im Anlegerfokus. Sie entzogen sich dem negativen Markttrend und stiegen an der Dax-Spitze um 1,9 Prozent. Für Deutschlands größten Immobilienkonzern laufen die Geschäfte dank steigender Mieten in den Metropolen und seiner jüngsten Zukäufe weiter gut. Bei dem erst vor kurzem angehobenen Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO 1) sieht sich Vonovia auf Kurs und will 2019 noch mehr verdienen. Analyst Jonathan Kownator von der Investmentbank Goldman Sachs lobte vor allem den deutlich gestiegenen Wert des Immobilienportfolios.

Die Commerzbank muss sich einen Nachfolger für das zuletzt mit starkem Wettbewerb und Margendruck kämpfende Geschäft mit großen Unternehmen suchen. Der Vorstand der Firmenkundensparte, Michael Reuther, möchte seinen bis September kommenden Jahres laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte die seit der Finanzkrise teiltverstaatlichte Bank am Mittwoch in Frankfurt mit. Commerzbank-Aktien verbilligten sich um 2,8 Prozent.