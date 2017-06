ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt nach Briten-Wahl - Export stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausgang der Wahlen in Großbritannien sorgt am deutschen Aktienmarkt für Erleichterung: Nach Einschätzung von Beobachtern hebt die Schlappe der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May die Chancen auf eine Einigung mit Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen.



Zudem sorgte am Freitagmorgen der deutsche Außenhandel mit Rekordwerten bei den Anlegern für gute Laune. Der Dax sprang zunächst mit neuer Kraft zurück über die Marke von 12 800 Punkten. Zuletzt ging ihm dann mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 12 737,77 Punkten wieder etwas die Puste aus.

Seit seinem Rekordhoch bei 12 878 Punkten direkt vor Pfingsten war der deutsche Leitindex zuletzt nicht mehr richtig in die Gänge gekommen. Darüber wäre der Weg zwar frei, schrieben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar. Die Chancen auf nachhaltige Gewinne würden nach den Kursanstiegen der vergangenen beiden Wochen jedoch zunehmend kleiner.

Die Konservativen verloren die absolute Mehrheit im britischen Parlament - eine herbe Schlappe für Premierministerin May. Großbritannien steht damit kurz vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt eine komplizierte Regierungsbildung bevor. "Aber eines ist sicher: Der harte Brexit wurde gestern abgewählt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kletterte um 0,31 Prozent auf 25 235,85 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,15 Prozent auf 2299,55 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte fast ein halbes Prozent vor.

POSITIVERE EINSCHÄTZUNG BEFLÜGELT HEIDELBERGCEMENT

Auf Unternehmensseite waren Nachrichten dünn gesät. Im Dax profitierten die Aktien von HeidelbergCement von einer nun etwas positiveren Einschätzung durch Kepler Cheuvreux und verteuerten sich an der Index-Spitze um fast 2 Prozent. Analyst Josep Pujal rät die Papiere nun zu halten, nachdem er sie bislang mit "Reduce" eingestuft hatte. Der Baustoffkonzern habe das Schlimmste hinter sich, schrieb er.

Volkswagen-Vorzüge kletterten nach dem Mai-Absatzplus der Kernmarke um rund ein halbes Prozent.

ANLEGER NEHMEN BEI RWE UND EON GEWINNE MIT

Bei RWE und Eon nahmen die Anleger hingegen nach dem zuletzt guten Lauf Gewinne mit. Die Anteilsscheine hatten zuletzt wegen der gekippten Brennelementesteuer kräftig zulegen können - nun landeten sie mit Abschlägen von jeweils mehr als 1 Prozent am Dax-Ende.