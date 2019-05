ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Rücksetzer hat sich der Dax am Donnerstag wieder etwas gefangen.



Im frühen Handel ging es für den Leitindex am Feiertag "Christi Himmelfahrt" um 0,49 Prozent auf 11 896,33 Punkte nach oben. Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich nach seinem Rückfall am Vortag wieder stabilisieren und legte um 0,53 Prozent auf 24 882,88 Zähler zu. Ähnlich sah es in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte ebenfalls um rund ein halbes Prozent vor.

Am Vortag war der deutsche Leitindex noch auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Hierfür hatten vor allem die wieder an die Märkte rund um den Globus zurückgekehrten Sorgen um den US-chinesischen Handelskonflikt den Ausschlag gegeben. Forciert wurde die Talfahrt am hiesigen Aktienmarkt durch den sich zuspitzenden Konflikt zwischen der EU und Italien wegen der hohen Staatsverschuldung des Landes.

Von diesen beiden Faktoren gehen nach Ansicht von Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners unverändert die größten Risiken aus. Wegen des Feiertags ist am deutschen Markt jedoch eher mit geringen Börsenumsätzen und folglich oft eher zufälligen oder schwer zu begründenden Kursbewegungen zu rechnen. Wenig Impulse sind auch von Konjunkturseite zu erwarten, wobei die Agenda noch am dichtesten in den USA gefüllt ist.

Auf Unternehmensseite sorgt der Medienkonzern Axel Springer am ansonsten recht nachrichtenarmen Morgen für die größte Schlagzeile. Das Unternehmen hatte am Vorabend Gespräche mit dem amerikanischen Finanzinvestor KKR über eine strategische Beteiligung bestätigt. Der Verhandlungsstand sehe vor, dass die Amerikaner zusammen mit Beteiligungsgesellschaften von Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner ein Kaufangebot für die restlichen Springer-Aktien vorlegten, hieß es.

"Das ist eine positive Überraschung für die Aktionäre", sagte ein Händler. Sie sorge für eine Kursbelebung, sagte ein Händler, nachdem die Papiere über längere Zeit unter einer allgemeinen Branchenschwäche klassischer Medienwerte gelitten hätten. Im frühen Handel sprang der Kurs um mehr als ein Fünftel auf 54,40 Euro in die Höhe. Zuvor waren Springer-Papiere vom Hoch im Februar 2018 noch um rund 40 Prozent gefallen.

Auch im Dax hatten vor allem jene Werte die Nase vorn, die zuletzt unter Abschlägen gelitten hatten. Infineon , die tags zuvor aus Sorge vor einer nachlassenden Chipnachfrage infolge des US-chinesischen Handelsstreits abgestraft worden waren, verteuerten sich zeitweise um mehr als ein Prozent.

Dax-Spitzenreiter waren nach einer mehrtägigen Verlustserie die Papiere der Deutschen Bank - im Sog einer europaweit recht freundlichen Branchenstimmung zogen sie um zwei Prozent an. Auch die Münchener Rück profitierte mit mehr als eineinhalb Prozent Kursaufschlag. Größte Dax-Verlierer waren die Lufthansa und die Immobiliengesellschaft Vonovia mit Abschlägen von rund einem halben Prozent.

Deutlich größere negative Kursbewegungen verzeichneten LEG Immobilien und der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson . Das Minus von je mehr als drei Prozent war aber vor allem optischer Natur, weil beide Titel ex Dividende gehandelt wurden./tav/jha/