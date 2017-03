ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum bewegt - Anleger in Warteposition

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch seit Wochenbeginn hat sich der Dax am Donnerstag stabilisiert.



Ein zunächst erwarteter Erholungsversuch wurde jedoch ausgebremst. Einerseits dürften die Anleger abwarten, wie es in den USA weiter geht - hier steht eine wichtige Entscheidung des Repräsentantenhauses an. Andererseits drückte die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Konsumlaune der Deutschen etwas auf die Stimmung.

Der deutsche Leitindex bewegte sich im frühen Handel mit plus 0,02 Prozent auf 11 906,49 Punkte kaum vom Fleck. Tags zuvor noch war er auf den tiefsten Stand seit Ende Februar gefallen. Zweifel an der Umsetzbarkeit der Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump in puncto Bankenregulierung und hoher Infrastrukturausgaben hatten für Ernüchterung gesorgt.

VORSICHT VOR ABSTIMMUNG ÜBER OBAMACARE

Der MDax büßte am Donnerstag 0,03 Prozent auf 23 166,28 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg hingegen um 0,33 Prozent auf 1959,87 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit 0,16 Prozent leicht im Minus.

Da im US-Repräsentantenhaus im heutigen Tagesverlauf über die Abschaffung der Gesundheitsreform "Obamacare" von Trumps Vorgänger abgestimmt wird, dürften sich die Anleger zurückhalten, kommentierte Analyst Dirk Gojny von der National-Bank in Essen. Der Ausgang der Abstimmung nämlich dürfte "nachhaltige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Regierung und deren Fähigkeiten haben, andere Vorhaben umzusetzen".

VIELE UNTERNEHMEN AUS DER ZWEITEN REIHE MIT ZAHLEN UND AUSBLICK

Unter den Einzelwerten standen nur Aktien aus der zweiten Reihe im Fokus, da hier zahlreiche Unternehmen noch Geschäftszahlen vorlegten. Dem Telekomkonzern United Internet gelang kein Überraschungscoup: Die Aktien kamen nach unspektakulären Jahreszahlen und einem laut Börsianern nur "durchwachsenen Ausblick" mit plus 0,12 Prozent kaum von der Stelle.

Dagegen zogen die Papiere von Medigene erneut das Interesse auf sich. Nach den besonders heftigen Kursverlusten der vergangenen zwei Tage ging es nun wieder um 11,54 Prozent aufwärts. Das auf personalisierte Immuntherapien fokussierte Biotechunternehmen will im laufenden Jahr wichtige Studien auf den Weg bringen. Zudem wird für 2017 mit einem Umsatz von 8 bis 10 Millionen Euro geplant. Der operative Verlust soll - ohne künftige Meilensteinzahlungen oder Umsätze aus potenziellen neuen Transaktionen - 16 bis 18 Millionen Euro betragen.