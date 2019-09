ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erreicht wieder sein Juli-Niveau

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen in den USA und an den meisten Börsen Asiens sind auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter optimistisch.



Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den USA beruhigten, sagten Händler. So legte China nun eine Liste von US-Produkten vor, die von Strafzöllen ausgenommen werden sollen. Zudem hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton rausgeworfen. Laut Marktbeobachtern könnte dies eine weniger harte Gangart der USA gegen Länder wie dem Iran mit sich bringen.

Der Dax gewann im frühen Handel 0,72 Prozent auf 12 356,02 Punkte, womit er erstmals wieder sein Juli-Niveau erreichte. Für den MDax ging es um 0,69 Prozent auf 26 060,94 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 legte um 0,50 Prozent zu.

Gespannt warten die Anleger nach wie vor auch auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. Dabei interessiert besonders, wie stark die Notenbank ihren Satz für Bankeinlagen absenken wird, was für Banken letztlich steigende Strafzinsen bedeutet. Auch fragt sich wohl so mancher, ob es ein neues Anleihekaufprogramm geben könnte oder ob zumindest die Bereitschaft dazu signalisiert wird. Die Erwartungen an den Börsen sind hoch, entsprechend groß ist daher inzwischen auch das Enttäuschungspotenzial.

Unter den Favoriten im Dax legten die Anteile des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens Merck um 1,5 Prozent zu. Die Darmstädter nahmen für die zukünftige Zulassung eines ihrer Lungenkrebsmittel eine wichtige Hürde in den USA. Zudem informierte der Konzern vor seinem in Kürze startenden Kapitalmarkttag, dass er für sein Problemgeschäft mit Spezialmaterialien die baldige Rückkehr zum Wachstum erwartet.

Autowerte setzten zudem ihren Erholungskurs fort. BMW , Daimler und VW gewannen zwischen 0,6 und 1,4 Prozent. Autowerte stehen aktuell schon allein deshalb im Fokus, da in Frankfurt zurzeit die Automesse IAA stattfindet. Dort sind nicht nur die neuesten Entwicklungen wie etwa das Thema E-Mobilität von Interesse. Die Messe gilt auch als wichtig, um sich ein Bild über die Stimmungslage in der Branche zu machen.

Die Anteile der Deutschen Wohnen reagierten im MDax mit einem marktkonformen Plus von 0,6 Prozent eher verhalten auf eine Hochstufung des Bankhauses Lampe. Das empfiehlt die Aktien des Wohnimmobilienunternehmens nun zum Kauf.

Die Aktien des Sportartikelherstellers Puma sanken zugleich um 1,3 Prozent und die des Herstellers von 3D-Druckern, SLM Solutions , gaben außerhalb der Dax-Familie um 4,5 Prozent nach. Beide Werte sind von der britischen Investmentbank HSBC abgestuft worden./ck/jha/