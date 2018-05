ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit Rückenwind von der Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Freitag fortgesetzt.



Nach dem Rückschlag am Vortag demonstrierte der Dax mit Unterstützung der Wall Street wieder etwas Stärke. In den USA hatte Dow Jones Industrial am Donnerstag bis Handelsschluss seine deutlichen Tagesverluste wettgemacht. Die Erholung wird nun auch hierzulande nachgeholt.

Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,33 Prozent auf 12 731,83 Punkte. Nach dem Befreiungsschlag am Mittwoch, als der Dax erstmals wieder seit Anfang Februar über der viel beachteten 200-Tage-Linie schloss, hatte er diese Linie tags zuvor nochmals nach unten hin getestet. Die Marke gilt als Indikator für den längerfristigen Trend und kann als Unterstützung, aber auch als Widerstand wirken.

Der MDax legte am Morgen um 0,49 Prozent auf 26 362,02 Punkte zu. Das Technologiewerte-Barometer TecDax kletterte um 0,51 Prozent auf 2704,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich zugleich prozentual unverändert bei 3529,25 Punkten. Der Eurokurs schwächelte weiter und hielt sich unter der Marke von 1,20 US-Dollar.

Bevor am Nachmittag die Aufmerksamkeit wieder in Richtung USA geht, wo die Jobdaten für den Monat April vorgelegt werden, setzte sich hierzulande mit den Quartalszahlen von BASF und BMW die Berichtssaison im Dax fort. Sowohl der Chemiekonzern als auch der Münchner Autobauer litten zum Jahresauftakt unter der Eurostärke, beide behielten aber ihre Jahresziele bei. Während sich die BASF-Aktien daraufhin mit minus 0,14 Prozent nur moderat schwächer zeigten, büßten die BMW-Papiere 1,9 Prozent ein. Allerdings sind Autowerte in jüngster Zeit auch wieder sehr gut gelaufen.

Zudem informierten noch viele weitere Unternehmen aus dem MDax, dem TecDax und dem SDax über ihren Geschäftsverlauf zum Jahresauftakt. Um 6,3 Prozent ging es dabei für die Anteile des Spezialchemieunternehmens Lanxess nach oben und damit an die Spitze des MDax. Für das erste Quartal wurden sowohl Zuwächse beim Umsatz als auch beim Gewinn gemeldet und die Jahresziele angehoben.

Mit einem Plus von 3,9 Prozent profitierten zudem die Aktien von Rheinmetall vom Quartalsbericht samt Auftragsflut für den Autozulieferer und Rüstungskonzern. Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hingegen startete zwar ebenfalls mit Schwung ins neue Jahr, doch Analysten äußerten sich kritisch über die ihres Erachtens bereits hohe Bewertung der Aktie. Die Anteile waren am Vormittag mit minus 3,4 Prozent zeitweise das Schlusslicht im Index der mittelgroßen Unternehmen.