ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank guter Unternehmenszahlen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Aktienbörsen ist es zur Wochenmitte weiter bergauf gegangen.



Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK sah Nachwirkungen bereits am Dienstag positiv aufgenommener Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell als Kursstütze. Zudem sorgten die Geschäftsbilanzen einiger Unternehmen für gute Stimmung.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,80 Prozent im Plus bei 3485,08 Punkten und erreichte damit den höchsten Stand seit einem Monat. Gleiches galt für den Pariser CAC 40 , der um 0,46 Prozent auf 5447,44 Punkte zulegte. Der Londoner FTSE 100 gewann 0,65 Prozent auf 7676,28 Zähler.

Powell hatte sich am Dienstag vor dem US-Senat positiv zur US-Wirtschaft geäußert und für Freihandel geworben. Seine Rede am Mittwoch vor dem Repräsentantenhaus habe derweil nicht mehr viel Neues enthalten, erklärte Analyst Hewson.

Aus Branchensicht gab es am europäischen Aktienmarkt fast nur Gewinner. Am besten schnitten die Technologiewerte ab: Deren Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 stieg dank erfreulicher Nachrichten mehrerer Index-Mitglieder um 2,53 Prozent. Schlusslicht in der Übersicht war mit minus 0,13 Prozent der Einzelhändler-Index.

Vor allem die Geschäftszahlen von ASML und Ericsson >SE0000108656> überzeugten. Der niederländische Ausrüster der Chipindustrie hatte im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Vor allem die Umsätze mit dem neuen Lithografiesystem, das mit ultravioletter Strahlung arbeitet (EUV), überraschten positiv. Gleiches galt für den Ausblick auf das dritte Quartal. Entsprechend sprangen die ASML-Aktien mit plus 8,14 Prozent an die EuroStoxx-Spitze und näherten sich wieder ihrem Rekordhoch aus dem Juni.

Die Ericsson-Titel legten um 8,52 Prozent zu und erreichten den höchsten Stand seit April 2016, nachdem der Netzwerkausrüster für das zweite Quartal operative Fortschritte berichtet hatte. Dass die Schweden tiefer in die roten Zahlen gerutscht waren, störte die Anleger offenbar nicht. Im Kielwasser dieser Kursentwicklung zogen die Aktien des finnischen Konkurrenten Nokia um fast 4 Prozent an.

Mit plus 3,15 Prozent Spitzenreiter im Zürcher Leitindex SMI war der Pharmakonzern Novartis . Er hatte bei Umsatz und Ergebnis ebenfalls stärker zugelegt als erwartet. Jefferies-Analyst Ian Hilliker lobte insbesondere die Umsätze mit den Medikamenten Cosentyx und Entresto. Zudem sei die Augenheil-Sparte Alcon, die Novartis an die Börsen bringen will, das nunmehr sechste Quartal in Folge gewachsen.