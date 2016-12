ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Nur wenig verändert - Dynamik lässt nach

PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Mit dem nahenden Weihnachtsfest verlieren Europas Aktienmärkte an Dynamik.



Der EuroStoxx 50 schloss am Donnerstag 0,04 Prozent schwächer bei 3269,51 Punkten. Noch am Dienstag hatte der Eurozonen-Leitindex seine Anfang Dezember begonnene Rally mit einem Jahreshoch bei 3279 Punkten gekrönt.

Der CAC 40 in Paris beendete den Handel am Donnerstag mit plus 0,02 Prozent auf 4834,63 Punkte. Etwas freundlicher präsentierte sich der britische FTSE 100 mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent auf 7063,68 Zählern.

Verluste von einem knappen halben Prozent gab es indes an der Börse in Mailand, wo die Rettungsaktion für die angeschlagene toskanische Traditionsbank Monte dei Paschi die Börsianer abermals in Atem hielt. Die Aktien der unter einem Berg fauler Kredite ächzenden Bank legten eine Achterbahnfahrt hin, nachdem zunächst kein Ankerinvestor gefunden wurde, der eine große Last bei der laufenden und dringend benötigten Kapitalerhöhung schultert. Damit wird eine Rettung durch den Staat immer wahrscheinlicher. Zeitweise wurden die Papiere erneut vom Handel ausgesetzt. Zum Handelsschluss stand ein Minus von rund siebeneinhalb Prozent zu Buche.

Der Übernahmepoker um Actelion bleibt nach wie vor das Gesprächsthema am Schweizer Markt. Nach ihrem kräftigen Vortagesgewinn legten die Aktien des Biotech-Unternehmens an der Spitze des SMI-Index um weitere 4,14 Prozent zu. Die Wahrscheinlichkeit sei wieder deutlich höher, dass es zu einem Deal mit dem US-Konzern Johnson & Johnson komme, hieß es am Markt. Der Mitbewerber Sanofi scheint dagegen aus dem Rennen zu sein. Dessen Anleger reagierten darauf erleichtert: Sanofi-Papiere gewannen weit vorne im Eurostoxx 1,17 Prozent.