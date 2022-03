ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Konjunktur und Zinsanstieg dämpfen Kauflaune

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit moderaten Gewinnen sind Europas Börsen in das Wochenende gegangen. Der Einbruch des ifo-Geschäftsklimaindex im März verhinderte letztlich größere Kurssprünge nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,11 Prozent höher auf 3867,73 Punkte. Auf Wochensicht stand ein Minus von knapp einem Prozent zu Buche. Auch der Zinsanstieg an den Anleihemärkten dürften den Anlegern an den Aktienbörsen nicht gefallen haben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Die Kombination aus Wachstumsschwäche bei gleichzeitigem Inflations- und Zinsanstieg verunsichert die Märkte also weiter. In diesem Umfeld ging der französische Cac 40 mit minus 0,03 Prozent aus dem Handel bei 6553,68 Zählern. Der britische FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 7483,35 Punkte zu.

Nachdem die weltweiten Aktienmärkte den ersten Schock des Angriffs Russlands auf die Ukraine überwunden hätten, seien sie nun "in einer Art Stillstand", sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. In diesem könnten sie verharren, bis im Kriegsgeschehen grundlegend neue Entwicklungen eintreten.

Von der Konjunktur gab es klare Warnsignale. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für März unterstrich die Risiken, indem er den stärksten Rückgang seit März 2020 verzeichnete. "Die Botschaft des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ist eindeutig: Die deutsche Wirtschaft rutscht mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Rezession", stellte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. Auch der britische Einzelhandel enttäuschte.

Banken setzten die schwache Entwicklung vom Vortag fort. Sorgen vor einer Rezession mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kreditnachfrage belasteten den Sektor . Der Öl- und Gassektor stieg, nachdem die Ölpreise im Verlauf des Tages wieder zugelegt hatten. Die Schwergewichte Totalenergies , Eni , Shell und BP verteuerten sich um bis zu zwei Prozent.

Auch Immobilienwerte waren gefragt, der europäische Sektor stieg um 1,7 Prozent. Das Investmenthaus Jefferies hatte die Aktien des Immobilien- und Investmentunternehmens British Land auf "Hold" nach oben gestuft. Der Wert gewann knapp drei Prozent./bek/jha/