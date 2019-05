ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Freundlicher Wochenstart - Mögliche Autofusion

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault haben die Anleger an den europäischen Börsen am Montag begeistert.



Die gute Stimmung aus der Autobranche schwappte auch auf den Gesamtmarkt über, so dass der EuroStoxx am Ende 0,40 Prozent auf 3364,04 Punkte gewann. Er hatte am Freitag eine verlustreiche Woche immerhin versöhnlich abgeschlossen.

Der Pariser Leitindex Cac 40 legte um 0,37 Prozent auf 5336,19 Punkte zu. An der Börse in London wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Von den Europawahlen am Wochenende gingen keine größeren Impulse aus. Am Markt hieß es, die Volksparteien hätten zwar vielerorts an Stimmen eingebüßt, der von einigen befürchtete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben.

Die Musik spielte zum Wochenstart im mit plus 1,43 Prozent sehr festen Autosektor , nachdem der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler eine Fusion mit dem französischen Kontrahenten Renault vorgeschlagen hatte. Dadurch erhoffen sich die Konzerne jährliche Einsparungen von fünf Milliarden Euro. Renault bestätigte inzwischen, den Vorschlag von Fiat-Chrysler erhalten zu haben. An den Börsen in Paris und Mailand wirkte die Nachricht wie ein Befreiungsschlag für die seit Monaten gebeutelten Aktien der beiden Hersteller: Renault gewannen als klarer Favorit im Cac 40 gut zwölf Prozent, Fiat Chrysler rund acht Prozent.

Leidtragender Autobauer der aktuellen Entwicklung war am Aktienmarkt indes PSA mit einem Minus von mehr als 3 Prozent. PSA wurde von Marktteilnehmern bisher ebenfalls als möglicher Kandidat für eine Kooperation mit Fiat Chrysler gesehen.

Am unteren Ende der Stoxx-600-Branchenübersicht verloren Bankaktien 0,10 Prozent. Hier fiel aber auch ins Gewicht, dass die Anteilscheine von Societe Generale mit einem Dividendenabschlag gehandelt wurden.

An der Spitze des schweizerischen Leitindex SMI profitierten die Anteile von Novartis mit plus 1,46 Prozent von neuen Zulassungen in den USA. Bei den von der US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigten Mitteln handelt es sich um das Brustkrebs-Medikament Piqray und das Gentherapie-Mittel Zolgensma. Analysten reagierten erfreut darauf und hoben teilweise ihre Kursziele an./la/he