ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: 'Footsie' auf Rekordhoch - Sonst kaum Bewegung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner Leitindex FTSE 100 ("Footsie") hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt.



Dabei profitierte der "Footsie" vom schwachen Pfund. Die meisten anderen Börsen Europas dagegen traten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Anleger warteten gespannt auf die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch, sagten Börsianer.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,08 Prozent tiefer bei 3306,21 Punkten. Der französische CAC-40 bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 4888,23 Zähler kaum vom Fleck.

Der FTSE 100 stieg auf ein Rekordhoch von 7284,81 Punkten und gewann am Ende 0,52 Prozent auf 7275,47 Punkte. Starke Währungen können die Exportaussichten von Unternehmen belasten, schwächelnde Kurse können stützend wirken.

Zudem bereiteten steigende Preise von Metallen wie etwa Eisenerz den Boden für teils deutliche Kursgewinne bei den Minenwerten, schrieb Marktstratege Neil Wilson vom Handelshaus ETX Capital. Entsprechend war der Sektor der Bergbauunternehmen in Europa am stärksten gefragt und zog unter den insgesamt 19 Subsektoren des Stoxx Europe 600 um 3,28 Prozent an.

Unter den Einzelwerten lagen die Aktien des Versicherers Axa mit minus 1,34 Prozent sowie der Banken BBVA und Deutsche Bank mit Verlusten von jeweils mehr als 2 Prozent am EuroStoxx-Ende.

Die Anteilscheine von L'Oreal gaben nur moderat nach. Der Kosmetikkonzern kauft für insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) weitere Hautpflegemarken hinzu.

In London gewannen die Aktien der Supermarktkette Morrison nach veröffentlichten Umsatzzahlen 3,62 Prozent. Die britische Bank Barclays lobte, wie stark die Analystenschätzungen übertroffen wurden. In Erwartung ähnlich guter Zahlen zogen die Anteilscheine des Wettbewerbers Tesco sogar um 6 Prozent an.