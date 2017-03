ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Plus - US-Techwerte auf Rekordjagd

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag von etwas Rückenwind von der Wall Street profitiert.



Für gute Laune sorgte, dass in den USA die Technologiewerte wieder auf Rekordjagd gegangen waren. Sie sind in dem wirtschaftlich aufgehellten Umfeld derzeit gefragt.

Der Leitindex der Eurozone gewann nach einem über weite Strecken verhaltenen Handel 0,18 Prozent auf 3481,58 Punkte. Zur Wochenmitte war er zwar noch auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 gestiegen. Damit bleibt das Börsenbarometer aber auf Kurs für einen kräftigen Kursgewinn in diesem Monat. Bislang hat er im März fast 5 Prozent zugelegt.

In Paris stieg der CAC-40 am Donnerstag um 0,41 Prozent auf 5089,64 Punkte. Der Londoner Leitindex FTSE 100 ("Footsie") schloss am Tag nach dem offiziellen Brexit-Antrag 0,06 Prozent im Minus bei 7369,52 Punkten.

Im Branchentableau stiegen die konjunktursensiblen Rohstoffwerte mit plus 1,63 Prozent am deutlichsten. So zogen die Papiere des Minenkonzerns Antofagasta an der Spitze des "Footsie" um knapp 3 Prozent an. Aktien von Ölgesellschaften legten um 1,18 Prozent zu. Sie profitierten von einer Erholung bei den Ölpreisen, die im Verlauf ins Plus gedreht waren.

In Zürich sorgte der Chemie- und Pharmakonzern Lonza mit einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme in den USA für Gespächsstoff. Anleger zeigten sich von der drohenden Gewinnverwässerung unbeeindruckt: Die Papiere stiegen um knapp 2 Prozent.