ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx-Index setzt Erholungskurs fort

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nach einer negativen Eröffnung berappelt und deutlich fester geschlossen.



Einen kräftigen Schub nach oben bescherte den Börsen am Nachmittag die feste Eröffnung an der Wall Street. Dies habe die weiter akuten Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China zunächst mal in den Hintergrund gedrängt, sagte ein Händler.

Der EuroStoxx 50 endete mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 3438,56 Punkten. Für den Cac 40 in Paris ging es um 1,37 Prozent auf 5448,11 Punkte nach oben. In London gewann der FTSE 100 0,78 Prozent auf 7353,51 Punkte.

Im frühen Handel wurden die Börsen von einer schlechten Nachricht aus den USA belastet: Mitten in ihrem Handelskonflikt mit Peking wollen die Vereinigten Staaten mit weitreichenden Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei vorgehen. US-Präsident Donald Trump hatte seiner Regierung per Dekret umfassende Möglichkeiten eingeräumt, ausländische Telekom-Unternehmen ins Visier zu nehmen.

Unter den Einzelwerten in Europa richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Thomas Cook . Das Brexit-Chaos und ein schwieriges Sommergeschäft hatten den Reiseveranstalter vor dem wichtigen Verkauf seiner Fluggesellschaften heftig unter Druck gesetzt. So hatte eine milliardenschwere Sonderabschreibung auf mehrere britische Veranstaltermarken dem Unternehmen im Winterhalbjahr bis Ende März einen Nettoverlust von knapp 1,5 Milliarden britische Pfund eingebrockt. Die Thomas-Cook-Aktien sackten zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2012 ab und schlossen mit einem Minus von fast 15 Prozent.

Am Ende des britischen FTSE-Index büßten die Anteilscheine von Burberry knapp 6 Prozent. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr zeigten, dass der Luxusgüterhersteller bislang vor allem in China noch nicht so stark Tritt gefasst habe wie erhofft, sagten Börsianer.

Auch an der Börse in Paris bestimmte die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen. So zogen die Aktien von Bouygues um 1,4 Prozent an. Ein starkes Telekomgeschäft hatte den Mischkonzern im ersten Quartal erneut angeschoben. Damit war der Jahresauftakt für die Franzosen im Tagesgeschäft überraschend gut verlaufen.

Der Börsenbetreiber Euronext habe im ersten Quartal mit seinem bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Analyst Christoph Blieffert von der Commerzbank. Für die Papiere ging es um 4,2 Prozent nach oben./edh/he