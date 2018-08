ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Beigelegter US-Handelsstreit mit Mexiko treibt an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko hat den Börsen auch in Europa deutliche Gewinne beschert.



An der New Yorker Wall Street und den Nasdaq-Börsen herrschte am Montag sogar Rekordlaune.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,83 Prozent auf 3456,01 Punkte. Damit baute der Leitindex der Eurozone sein Plus von mehr als anderthalb Prozent aus der vergangenen Woche weiter aus. Der französische Cac 40 stieg am Montag um 0,86 Prozent auf 5479,10 Punkte. Die Börse in London blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

Im Laufe des Nachmittags war bekannt geworden, dass die USA und das benachbarte Mexiko ihre Streitigkeiten zum nordamerikanischen Handelsabkommen NAFTA weitgehend beigelegt haben. Nun soll auch wieder mit Kanada verhandelt werden.

Im europäischen Branchenvergleich schlossen fast alle Sektoren im grünen Bereich. Allerdings kamen die Medien- sowie die Versorgerbranche mit plus 0,05 Prozent kaum vom Fleck. Der Getränke- und Nahrungsmittelsektor gab um 0,03 Prozent nach.

Dagegen verbuchte die Autobranche mit einem Plus von 2,2 Prozent die deutlichsten Gewinne. Sie war vor allem am vergangenen Mittwoch stark unter Druck geraten, nachdem der deutsche Autozulieferer und Reifenkonzern Continental die Anleger zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer Prognosesenkung geschockt hatte. Stark präsentierte sich auch wieder der Technologie-Sektor mit plus 1,2 Prozent.