ROUNDUP: Adesso peilt Umsatz- und Gewinnplus an - Aktie legt zu

DORTMUND (dpa-AFX) - Wegen des anhaltenden Digitalisierungstrends rechnet der IT-Dienstleister Adesso im laufenden Jahr mit einem kräftigen Wachstum - wenn auch nicht mehr so schnell wie zuletzt. Zudem soll der operative Gewinn weiter zulegen. Direkte negative Effekte aus dem Krieg in der Ukraine erwartet der SDax-Aufsteiger vorerst nicht. Die Prognose liegt im Rahmen dessen, was Experten erwartet hatten. An der Börse fiel die Reaktion positiv aus.

Die Papiere der Dortmunder legten am Vormittag bis zu knapp vier Prozent zu, konnten die Gewinne aber nicht ganz halten. Zuletzt gewannen sie noch rund zwei Prozent auf 220 Euro. Die seit Sommer 2000 an der Börse notierten Aktien näherten sich damit wieder dem Mehrjahreshoch von 228,50 Euro aus der vergangenen Woche. Die Adesso-Aktie gehörte in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Kursplus von etwas mehr als 100 Prozent zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.

Adesso erwartet auch im laufenden Jahr, dass Kunden aus allen Branchen in ihre Digitalisierung und Software investieren. Vor diesem Hintergrund rechne das Unternehmen 2022 mit einem Umsatz von 750 bis 800 Millionen Euro. Das wäre ein Plus von bis zu 18 Prozent. Im vergangenen Jahr legte der Erlös noch um 30 Prozent zu, wie bereits seit Mitte März bekannt ist.

Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt Adesso im laufenden Jahr 90 bis 95 Millionen Euro an. 2021 kletterte der um den Erlös aus einem Spartenverkauf bereinigte operative Gewinn um 40 Prozent auf knapp 85 Millionen Euro.

Adesso unterhält laut Mitteilung weder Lieferanten- noch Kundenbeziehungen in Russland oder der Ukraine, die unmittelbar vom Krieg betroffen wären. Allerdings könnten direkt betroffene Kundenunternehmen ihre Investitionen verschieben, ebenso wie eine sich eintrübende Weltwirtschaft negative Effekte haben könnte. Genaueres sei aber noch nicht abzuschätzen.

Den Löwenanteil von Adessos Geschäft machen die IT-Dienstleistungen aus, doch auch eigene Softwareprodukte gehören zum Portfolio des Unternehmens. Wichtigste Branche bleiben Versicherer, darüber hinaus beliefert Adesso etwa Unternehmen aus dem Banken- und Gesundheitswesen. Besonders stark stiegen die Erlöse mit Automobil-Geschäft, wo Adesso auch BMW zu seinen Kunden zählt.

Angetrieben von einem starken vierten Quartal verdiente Adesso im vergangenen Jahr unter dem Strich fast 48 Millionen Euro nach rund 21 Millionen ein Jahr zuvor. Die Dividende wollen die Dortmunder um 15 Prozent auf 60 Cent je Aktie erhöhen./jcf/zb/jha/