ROUNDUP: Aareal Bank macht Ex-Commerzbank-Manager Klösges zum neuen Chef

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank hat einen neuen Vorstandschef gefunden.



Der frühere Commerzbank-Vorstand Jochen Klösges (56) trete voraussichtlich am 15. September die Nachfolge des erkrankten Hermann Merkens an, teilte der im SDax gelistete Immobilienfinanzierer überraschend am Dienstag in Wiesbaden mit. Dies habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen. Merkens war Ende April wegen einer Erkrankung aus dem Vorstand ausgeschieden.

Klösges ist derzeit Chef der E.R. Capital Holding des Hamburger Unternehmers und früheren Reeders Erck Rickmers. Dort habe er die Verlagerung der Schwerpunkte von der Schifffahrt auf Immobilien und erneuerbare Energien mit vorangetrieben, hieß es. Von 2009 bis 2013 war Klösges im Vorstand der Commerzbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung, Vermögensverwaltung, Leasing, Schiffsfinanzierung und Staatsfinanzierung zuständig und einige Jahre zuvor Vorstandsmitglied des Immobilienfinanzierers Eurohypo.

Die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde muss Klösges' Berufung noch zustimmen. Bis zu seinem Antritt sollen weiterhin die Vorstandsmitglieder Marc Heß und Thomas Ortmanns die Geschäfte der Aareal Bank führen.

Für Ortmanns ist dies praktisch die letzte große Aufgabe im Vorstand. Der Manager werde das Führungsgremium Ende September nach mehr als anderthalb Jahrzehnten verlassen, hieß es. Dieser Schritt erfolge auf seinen eigenen Wunsch und "im Einklang mit seiner persönlichen Lebensplanung".

Aufsichtsratschefin Marija Korsch lobte seine Verdienste für den Konzern und seine IT-Sparte Aareon. Ortmanns werde der Bank nach seinem Ausscheiden noch für eine Übergangszeit als Berater zur Verfügung stehen.

Ortmanns' Aufgaben soll zunächst der neue Vorstandschef Klösges übernehmen. Über die künftige Struktur, Größe und Aufgabenverteilung im Vorstand will der Aufsichtsrat den Angaben zufolge später entscheiden. Die Aareal Bank hatte ihren Vorstand bereits zum vergangenen Monatswechsel um einen Posten verkleinert./stw/knd/eas