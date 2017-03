ROUNDUP 3/Kreise: Deutsche Bank nähert sich Kapitalerhöhung - 10 Milliarden Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

(neu: Diskussion über Kapitalerhöhung weiter fortgeschritten, Höhe der möglichen Kapitalerhöhung, Diskussion über Veränderungen im Management)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Manager der Deutschen Bank könnten Kreisen zufolge bereits an diesem Wochenende über die Durchführung einer Kapitalerhöhung diskutieren.



Dabei gehe es um ein Volumen von mehr als zehn Milliarden Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Personen mit Kenntnis der Diskussionen. Eine Kapitalerhöhung würde es der Bank ermöglichen, die Tochter Postbank wieder einzugliedern statt sie zu verkaufen. Eine Mehrheit des Aufsichtsrates favorisiere diesen Schritt, hieß es in den Kreisen weiter.

Zuvor hatte Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet, dass auf der Aufsichtsratssitzung am 16. und 17. März strategische Möglichkeiten ausgelotet würden, darunter eine Kapitalerhöhung und der Teilverkauf der Vermögensverwaltung. Dies könnte über einen Börsengang geschehen, hieß es nun. Die Deutsche Bank wollte sich zu beiden Berichten nicht äußern. Die Aktie geriet wie schon nach der ersten Kreisemeldung unter Druck und verlor zuletzt im nachbörslichen Handel knapp ein Prozent.

HINTERGRUND

Schon seit Monaten wird immer wieder über eine Kapitalerhöhung spekuliert, nachdem teure Rechtsstreitigkeiten an der Kapitalbasis der Deutschen Bank genagt hatten. Eine mögliche Wiedereingliederung der Tochter Postbank könnte die Kapitalquoten nun erneut unter Druck bringen, berichtete Bloomberg. Das Schicksal der Postbank ist bis heute unklar, offiziell wird ein Verkauf weiterverfolgt, doch es ist fraglich, ob sich ein Käufer findet.

Aktuell kocht die Debatte um eine Kapitalerhöhung auch deshalb wieder hoch, weil sich der Aktienkurs der Deutschen Bank seit seinem Rekordtief von unter 10 Euro im Herbst vergangenen Jahres wieder deutlich erholt hat - zuletzt kosteten die Papiere über 19 Euro. Entsprechend höher wären die Einnahmen beim Verkauf neuer Aktien. Je mehr Kapital eine Bank vorhält, desto widerstandsfähiger für Krisen ist sie.

NEUE ROLLE FÜR FINANZVORSTAND?

Neben der Suche nach frischem Geld will das Management der Bank den Kreisen zufolge auch über Veränderungen ihrer Führung unterhalb der Ebene des Vorstandsvorsitzenden nachdenken. Die schließe eine neue Rolle für den derzeitigen Finanzvorstand Marcus Schenck ein, hieß es./das/mis/he/ajx