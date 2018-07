ROUNDUP 3: Hiesinger-Rückzug befeuert Debatte über Ausrichtung von Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Rückzug von Thyssenkrupp -Chef Heinrich Hiesinger kocht die Debatte über eine Neuausrichtung des Mischkonzerns hoch. Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath warnte vor einer Zerschlagung und einem Ausverkauf des Dax -Konzerns auf Druck von Anteilseignern. Er sehe die Gefahr, dass der Rest des Mischkonzerns von Finanzinvestoren zerschlagen werde, sagte Segerath der Deutschen Presse-Agentur.

An der Börse legte der Kurs von Thyssenkrupp bis zum Freitagmittag deutlich zu. Die Anfangsgewinne von mehr als 6 Prozent bröckelten jedoch im Verlauf wieder ab. Aktuell liegt die Aktie mit knapp 2,5 Prozent im Plus.

"Nun besteht die Chance, eine neue Strategie zu entwickeln, den Konzernumbau voranzutreiben und damit den Konzern neu auszurichten. Der Nachfolger sollte daher auch eine neue Perspektive einbringen und nicht an der bestehenden Strategie festhalten", sagte Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment.

Hiesinger hatte vor seinem am Donnerstagabend überraschend angekündigten Ausstieg für die kommende Woche zunächst lediglich eine "Schärfung" seiner bestehenden Strategie angekündigt, die unter anderem einen Erhalt des Konzerns als Ganzes vorsah. Mit dem am vergangenen Wochenende besiegelten Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata hatte der Konzernchef zuvor die Grundlage für eine Neuausrichtung des Konzerns geschaffen.

"Viele Investoren dürften das Timing Hiesingers begrüßen, denn ein neues Management-Team könnte der richtige Schritt sein, den Konzern auf Wachstum zu trimmen", urteilte Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe. "Die Aktie dürfte von nun an einer Neubewertung unterzogen werden und zulegen", erwartet er und bekräftigte seine Kauf-Empfehlung. Schon seit rund zwei Jahren dümpelt die Aktie von Thyssenkrupp in einer maximalen Spanne zwischen 20 und 27 Euro vor sich hin. Nach dem Einbruch der Stahlpreise konnte sie zwar dank der Suche des Konzerns nach Lösungen für sein europäisches Stahlgeschäft etwas erholen. Aber da es dann letztlich kaum voran ging, blieben die Anleger vorsichtig.

Die wesentlichsten Herausforderungen für Hiesingers Nachfolger sind laut Commerzbank-Experte Ingo Schachel die weitere Straffung der Konzernstruktur beziehungsweise des -portfolios sowie Maßnahmen, um den freien Mittelzufluss und die Profitabilität zu verbessern. Vor allem im schwierigen Geschäftsbereich Industrial Solutions, der Planung, Bau und Dienstleistungen rund um industrielle Anlagen und Systeme anbietet, müsse eine Verbesserung vorangetrieben werden, forderte er. Mit Hiesingers Rücktrittsgesuch als Reaktion auf den jüngsten Druck aus dem Aufsichtsrat dürfte das für den 9. Juli vorgesehene strategische Update verschoben werden, bis ein Nachfolger gefunden sei.

In einem Brief an die Mitarbeiter begründete Hiesinger seine Entscheidung damit, eine "grundsätzliche Diskussion" über die künftige Entwicklung des Konzerns ermöglichen zu wollen. "Das gemeinsame Verständnis von Vorstand, Aufsichtsrat und wesentlichen Aktionären über die strategische Ausrichtung von Thyssenkrupp war für mich eine wichtige Voraussetzung, um als Vorstandsvorsitzender Thyssenkrupp erfolgreich zu führen", so der Manager.

Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz wies auf offensichtlich schon länger bestehende Unstimmigkeiten im Aufsichtsrat des Konzerns hin. "Da hat es wohl schon länger geknirscht", sagte er. Dies könne auch der Hintergrund dafür gewesen sein, dass die Vorlage einer neuen Strategie immer wieder verschoben worden sei. Interessant sei nun insbesondere die Haltung der Krupp-Stiftung, der größten Anteilseignerin des Konzerns. Bislang sei man davon ausgegangen, dass es Auftrag der Stiftung sei, die Einheit des Konzerns zu bewahren, während der zweitgrößte Aktionär Cevian die Strategie offen kritisiert habe. Cevian soll auch im Aufsichtsrat gegen die Stahlfusion gestimmt haben.

Cevian-Mitgründer Lars Förberg forderte zuletzt mehr Freiraum für einzelne Sparten nach dem Vorbild von Siemens . Damit würden Börsengänge einzelner Bereiche oder Teilverkäufe einfacher. Dabei hatte er etwa die lukrative Aufzugsparte im Blick. Dabei griff Förberg direkt nach der Entscheidung über die Stahlfusion Hiesinger erneut frontal an. "Thyssenkrupp ist mit der Strategie des Konglomerats und seiner Matrixorganisation gescheitert. Jetzt muss für jede der Sparten konsequent geprüft werden, welche Struktur und welche Eigentumsverhältnisse am besten geeignet sind", erklärte der Gründungspartner. Die Maßgabe müsse dabei die industrielle Logik sein, "nicht Tabus, geschichtliche Entwicklung, Emotionen oder persönliche Ambitionen".

Hiesinger habe den Rückhalt der Stiftung vermisst, berichtete die "Rheinische Post" aus Konzernkreisen. Stiftungschefin Ursula Gather habe bei der Aufsichtsratssitzung der Stahlfusion zwar zugestimmt, dennoch habe sie zunehmend Zweifel geäußert und Hiesinger nicht den Rücken gestärkt, hieß es weiter. Eine Sprecherin der Stiftung wollte dazu keine Stellung nehmen. Der Aufsichtsrat des Konzerns wollte noch am Freitag über das Rücktritts-Ersuchen von Hiesinger entscheiden. Nach Informationen des "Handelsblatts" und der "Rheinischen Post" soll nach dem Rückzug von Hiesinger voraussichtlich Finanzchef Guido Kerkhoff zunächst übergangsweise die Führung des Konzerns übernehmen.