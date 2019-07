ROUNDUP 3: Handelskrieg mit den USA drückt Chinas Wachstum

(Neu: Experteneinschätzung)

PEKING (dpa-AFX) - Der Handelskrieg mit den USA lässt dunkle Wolken über Chinas Wirtschaft aufziehen: Das Wachstum fiel im zweiten Quartal des Jahres auf 6,2 Prozent.



Damit wächst die zweitgrößte Volkswirtschaft so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Eine Lösung in dem seit einem Jahr anhaltenden Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist nicht in Sicht. Vielmehr droht eine Eskalation. "Chinas Wirtschaft steckt in einer Abwärtsspirale", sagt Wirtschaftsprofessor Huang Weiping von der Volksuniversität (Renmin Daxue) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Peking.

Am Ende des ersten Quartals herrschte noch Optimismus. Chinas Wirtschaft war überraschend robust mit 6,4 Prozent gewachsen - auch schienen die Handelsgespräche kurz vor dem Abschluss. Doch Anfang Mai gingen die Unterhändler im Streit auseinander. Der Zollstreit eskalierte, verschärfte den Abwärtsdruck. Der Außenhandel ist seit Jahresanfang um zwei Prozent und im Juni sogar um vier Prozent zurückgegangen. Chinas Industrieproduktion entwickelte sich schlecht.

Dagegen zeigte sich die Industrieproduktion im Juni laut Daten vom Montag wieder stärker als von Analysten erwartet. Im Jahresvergleich sei die Fertigung um 6,3 Prozent gestiegen, wie das nationale Statistikbüro am frühen Morgen weiter mitteilte. Im Mai war die Industrieproduktion nur um 5,0 Prozent und im April um 5,4 Prozent im Jahresvergleich gewachsen. Stärkere Zuwächse zeigten sich im Juni in der Bergbaubranche und bei der Produktion von Nahrungsmitteln.

Außerdem fielen Daten zum Umsatz im chinesischen Einzelhandel besser als erwartet aus. Für Juni wurde hier ein Zuwachs im Jahresvergleich um 9,8 Prozent gemeldet, nachdem das Wachstum im Monat zuvor nur 8,6 Prozent betragen hatte.

Allerdings deutet vieles darauf hin, dass Chinas Wachstum nach 6,3 Prozent in den ersten sechs Monaten bis Jahresende weiter an Schwung verlieren dürfte. Unheilvoll hängt die Drohung von US-Präsident Donald Trump weiter im Raum, die amerikanischen Sonderabgaben auf alle Importe "Made in China" auszuweiten. "Wenn die Zölle auf die restlichen Importe aus China im Wert von 325 Milliarden US-Dollar um 25 Prozent erhöht werden, wird es enorme Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen in China haben", warnt Professor Huang Weiping. "Es wird sich heftig auf die Wirtschaft auswirken."

Zwar haben Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende Juni am Rande des Gipfels der Wirtschaftsmächte (G20) in Osaka in Japan einen "Waffenstillstand" und neue Handelsgespräche vereinbart. Dennoch finden beide Seiten nicht an den Verhandlungstisch zurück. Vielmehr beklagt Trump, dass China die USA "hängen lassen": Die chinesische Seite habe versprochen, im großen Stil Agrarprodukte amerikanischer Farmer kaufen zu wollen - wichtige Wähler für den US-Präsidenten.

"Es wird in der zweiten Jahreshälfte noch schlechter", sagt der unabhängige chinesische Wirtschaftsexperte Wang Fuzhong voraus. "Es gibt wenig Chancen, dass dieses Jahr eine Einigung im Handelskrieg erreicht wird, da die Stimmen der Vernunft recht schwach sind." So wird die Auseinandersetzung zunehmend als politische Rivalität der alten, angeschlagenen Supermacht USA gegenüber der aufstrebende Macht China betrachtet. "Es wird für die Wirtschaft echt schwierig."

Anfangs drehten sich die Verhandlungen auch eher um eine Verringerung des Handelsdefizits. Doch geht es den Hardliner im Weißen Haus heute eher um "strukturelle Veränderungen" mit Hilfe von Gesetzesänderungen - aus Pekinger Sicht eine Art "wirtschaftlicher Regimewechsel", bei dem die kommunistische Führung nicht mitspielt. Überhaupt: Trumps nachweisliche Unberechenbarkeit lässt sie höchst vorsichtig sein.

So scheint Chinas Präsident langsam die Hoffnung auf eine Lösung zu verlieren und schwört das Milliardenvolk auf harte Zeiten ein. Mit Steuersenkungen, einer lockeren Geldpolitik und anderen Maßnahmen wird versucht, die Wirtschaft anzukurbeln. Der eigentlich notwendige Kampf gegen die hohe Schuldenlast muss warten. Dabei ist Chinas Verschuldung nach einer Schätzung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg auf problematische 271 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen - von 164 Prozent vor der globalen Finanzkrise 2008.

Dass China am Ende des Jahres das selbst gesteckte Wachstumsziel von 6,0 bis 6,5 Prozent erreichen wird, steht aber außer Zweifel. "In China gibt es keine Vorgabe, die nicht erfüllt wird", sagt Wang Fuzhong. Er ist nicht der einzige, der die offiziellen Zahlen in Frage stellt. Das Statistikamt leiste immer "gute Arbeit", wenn es darum gehe, die richtigen Zahlen zu liefern, sagt der Experte./lw/DP/jkr