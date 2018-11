ROUNDUP 2: VW plant Kurswechsel in Emden - Ostfriesen sorgen sich um Passat

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

(mehr Details)

EMDEN (dpa-AFX) - Eilig verlassen VW -Arbeiter zum Schichtwechsel das Emder Werk, sieben arbeitsfreie Tage liegen vor ihnen.



Doch es ist Kurzarbeit, und die Gesichter sehen verschlossen bis grimmig aus. "Wir wissen nichts, wir sagen nichts, kein Kommentar, alles Spekulationen" - mehr Reaktionen zu den Medienberichten über den künftigen Kurs des VW-Konzerns ist den Männern nicht zu entlocken.

Weiter entfernt in der Konzernzentrale in Wolfsburg sind die Planspiele zur Zukunft des Emder Werkes mit rund 9000 Beschäftigten in vollem Gange. Statt Mittelklassewagen der Passat-Reihe könnten dort Elektro-Autos von den Bändern laufen, lautet eine der Optionen für die strategische Neuausrichtung. "Der Aufsichtsrat wird nächste Woche Freitag zu Emden eine wichtige Entscheidung treffen", sagte ein VW-Sprecher zu entsprechenden Medienberichten.

Einem "HAZ"-Bericht vom Mittwoch zufolge plant der Konzern die Produktionseinstellung für den Passat in Deutschland für das Jahr 2022. Auch das "Handelsblatt" hatte vor kurzem über ähnliche Planungen berichtet.

Emden kämpft schon länger gegen die sinkende Nachfrage beim Passat. Im Sog der Dieselkrise und mit dem SUV-Boom ging die Nachfrage bei Limousinen zurück. Das betrifft besonders die Produktion der in Emden gebauten Kernmarke. Statt 290 000 Neuwagen zur vollen Auslastung waren dieses Jahr nur noch 250 000 Autos geplant, statt Mehr- gab es Kurzarbeit und Schließtage.

Ob der Passat tatsächlich dem Bau neuer E-Autos am dortigen Werk weichen muss, ist noch offen. VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sagte in einer Stellungnahme, dass keinesfalls geplant sei, die generelle Produktion des Passats einzustellen: "Im Gegenteil, wir möchten unsere Markenpräsenz in diesem Marktsegment weiter ausbauen."

Die niedersächsische Regierungssprecherin Anke Pörksen hielt sich am Mittwoch zu den angeblichen Plänen von VW bedeckt. Mit Blick auf die anstehende nächste Sitzung des Aufsichtsrats - in dem das Land Niedersachsen als Anteilseigner zwei Sitze hält - meinte sie: "Wir sind zuversichtlich, dass auch diese Planungsrunde die niedersächsischen Standorte in angemessener Weise berücksichtigen wird."

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte den Vorstand des Autoriesen bereits im Sommer aufgefordert, für die Auslastung des Werks in Emden zu sorgen. "Wenn der Trend in Richtung Elektromobilität gehen würde, dann brauchen wir natürlich auch ein Elektroauto in Emden", sagte er im August und betonte: "Wir wollen nur, dass der "Zukunftspakt" eingehalten wird - 290 000 Fahrzeuge im Jahr 2020."

Der Betriebsrat hatte Emden auch für die Produktion von Batteriezellen ins Gespräch gebracht. Osterloh nannte dabei die Nähe zu den Windkraftanlagen an der Küste als Standortvorteil. Emden bietet zudem die komplette Hafen-Infrastruktur für Im- und Export von Fahrzeugen./woe/rek/DP/tos