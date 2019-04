ROUNDUP 2: Unicredit liebäugelt angeblich erneut mit der Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

LONDON (dpa-AFX) - Beim Ringen um die Zukunft der großen deutschen Privatbanken bringt sich einem Pressebericht zufolge wieder einmal die Unicredit ins Spiel.



Die italienische Großbank, die bereits seit der Übernahme der HypoVereinsbank im Jahr 2005 in Deutschland vertreten ist, erwäge ein Gebot für die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank , berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf einige mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass die Unicredit bei den derzeitigen Gesprächen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank dazwischenfunkt.

Sollten diese jedoch scheitern, wie einige Experten erwarten, stünde die Unicredit dem Bericht zufolge bereit. Die italienische Bank wollte auf Anfrage der Zeitung die Informationen nicht kommentieren. Die Unicredit galt in den vergangenen Jahren immer wieder als möglicher Käufer der Commerzbank. So soll die Bank dem "FT"-Bericht zufolge zuletzt 2017 Kontakt mit deutschen Regierungsvertretern wegen eines möglichen Gebots aufgenommen haben. Die Unicredit ist wegen der wirtschaftlichen Krise in Italien selbst angeschlagen, konnte sich aber zuletzt berappeln. Sollte sie bei der Commerzbank zum Zuge kommen, würde sie diese mit ihrer Tochter HypoVereinsbank verschmelzen.

Der Zeitung zufolge will Unicredit die Commerzbank in diesem Fall zudem nicht komplett übernehmen, sondern nur die Kontrolle über das Geldhaus erlangen. Es sei denkbar, dass das italienische Institut die Mehrheit an der fusionierten HypoVereinsbank/Commerzbank halten würde und die übrigen Anteile der Bank weiter an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Die Kombination der in München und Frankfurt beheimateten Häuser würde zudem ihren Sitz weiter in Deutschland haben, während die Unicredit ihren Sitz und Börsennotiz in Mailand behalten würde.

Für die italienische Bank wäre es auch eine Option, um ihre zuletzt schwächelnde deutsche Dependance wieder aufzuwerten. Eine die Unicredit beratende Person sagte der Zeitung: "Diese Kombination hätte für Deutschland Sinn." Man könnte es als "nationalen Champion" verkaufen.

An der Börse sorgten die Nachrichten für gegensätzliche Reaktionen. Die Commerzbank-Aktien gewannen kurz nach Handelsstart rund 3,4 Prozent an Wert. Für die Papiere der Unicredit ging es in Mailand hingegen um rund 2 Prozent abwärts. Auch die Aktien der Deutschen Bank büßten knapp 2 Prozent ein.

Aus Sicht der Marktbewertung wäre eine Commerzbank-Übernahme für die Unicredit leichter zu stemmen als für die Deutsche Bank. Die Unicredit-Aktie gehört zwar seit der Finanzkrise - neben den Anteilen der Deutschen Bank und der Commerzbank - zu den größten Verlierern unter den europäischen Banktiteln. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27 Milliarden Euro bringt die Unicredit allerdings rund elf Milliarden Euro mehr auf die Waage als die Deutsche Bank. Die Commerzbank ist an der Börse derzeit rund neun Milliarden Euro wert.

Der seit 2016 amtierende Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier hatte zuletzt mit den Altlasten aufgeräumt, der Bank eine Rosskur verordnet und das Kapital erhöht. Seitdem ist sie trotz der politischen Krise wieder in ruhigerem Fahrwassern und kam anders als die beiden deutschen Institute im vergangenen Jahr auf einen Milliardengewinn.

Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten Mitte März mitgeteilt, dass sie über die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses sprechen. In den Monaten davor hatten Vertreter beider Häuser immer wieder betont, dass eine Fusion wegen der jeweils eigenen Probleme derzeit keinen Sinn ergebe. Nachdem Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein von Goldman Sachs geholter Staatssekretär Jörg Kukies aber immer wieder die Bedeutung einer großen nationalen Bank betonten und es zudem viele Gespräche im Hintergrund gab, sprechen die Banken über eine mögliche Fusion, die de facto wegen der Größenverhältnisse eine Übernahme der Commerzbank durch die Deutsche Bank wäre.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke hatten betont, die Gespräche ergebnisoffen zu führen. Berichten der "Wirtschaftswoche" und der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) zufolge will aber vor allem die Commerzbank das Thema wieder schnell vom Tisch haben. So schreibt die "SZ" ebenfalls am Donnerstag, dass es bereits an diesem Wochenende eine Vorentscheidung geben könnte. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" eine solche Entscheidung auf kommenden Dienstag (9. April) terminiert. Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte angekündigt, dass sein Haus spätestens bei der Vorlage der Quartalszahlen am 26. April Genaueres sagen werde. Zielke hatte in einem Brief an die Mitarbeiter der Bank erklärt, er wolle "schnell zu einem Ergebnis" kommen.

Da bei einem Zusammenschluss der beiden deutschen Großbanken viele tausend Arbeitsplätze wegfallen dürften, laufen die Arbeitnehmervertreter Sturm gegen die Fusion. So forderte der Commerzbank-Gesamtbetriebsrat vom Vorstand bereits den Abbruch der Gespräche. "Es ist an der Zeit, den Schaden jetzt zu begrenzen", hieß es in einer vergangene Woche verschickten "Protestnote" des Gremiums an den Vorstand, die der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt vorliegt. "Ihr Vorhaben hat im Management, bei den Mitarbeitern, in den Gremien, bei den Kunden unserer Bank wie auch in der Gesellschaft keinen Rückhalt."

Der Betriebsrat verwies zudem darauf, dass die Refinanzierungskosten der Commerzbank bereits infolge der bestätigten Fusionsgespräche gestiegen seien. Dies drücke auf die zuletzt wegen der Nullzinspolitik ohnehin niedrigen Margen.

Neben den Diskussionen über den großflächigen Jobabbau - hier reichen die Schätzungen auf bis zu rund 40 000 der zuletzt insgesamt rund 133 000 Vollzeitstellen - steht den Verhandlungen der mögliche Kapitalbedarf der Deutschen Bank im Fokus. Einige Analysten gehen von einem zweistelligen Milliardenbetrag aus. Solch eine Summe dürfte aber für die Bank angesichts des stark angekratzten Vertrauens und der heftigen Kursverluste der vergangenen Monate und Jahre kaum aufzutreiben sein.

In der "SZ" hieß es dazu unter Berufung auf einen Insider: Eine Kapitalerhöhung von zehn Milliarden Euro sei praktisch unmöglich, weil dies den Anteil der Altaktionäre viel zu stark verwässern würde. Drei Milliarden könnte man dagegen vergleichsweise leicht von Investoren bekommen, sagte der Insider, der den Angaben zufolge an den Verhandlungen beteiligt ist. Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wehrt sich bereits das arabische Emirat Katar gegen eine umfangreiche Kapitalerhöhung. Die Bedeutung des Emirats als Großaktionär der Deutschen Bank würde in einem solchen Fall schrumpfen.

Ein Knackpunkt für den Kapitalbedarf ist, wie die Aufseher mit einem fusionierten Institut umgehen würden. So muss die Deutsche Bank wegen ihrer Systemrelevanz derzeit einen Puffer auf ihr Kapital von zwei Prozent vorhalten - die Commerzbank dagegen nicht. Da ein fusioniertes Institut erst recht als systemrelevant gelten dürften, könnte der Kapitalbedarf für den Commerzbank-Teil entsprechend steigen. Zudem ist offen, wie die Aufseher etwa mit der Frage umgehen, dass beide Geldhäuser an der Börse deutlich unter ihrem Buchwert gehandelt werden.

Um den Kapitalbedarf zu decken, wird auch über den Verkauf der Deutsche-Bank-Tochter DWS spekuliert. Das Geldhaus hatte seine Fondsgesellschaft erst vor rund einem Jahr an die Börse gebracht. Am Mittwoch hatte Bloomberg berichtet, dass die Schweizer Großbank UBS ein Auge auf die DWS geworfen habe./zb/stw/nas/mis