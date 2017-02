ROUNDUP 2/Trump soll im 'Toledo-Krimi' helfen - Perus Ex-Präsident flüchtig

(Neu: Mehr Details)

JERUSALEM/LIMA (dpa-AFX) - Peru hat US-Präsident Donald Trump um Hilfe bei der Ergreifung des per Haftbefehl gesuchten Ex-Präsidenten Alejandro Toledo gebeten.



Der aktuelle Amtsinhaber, Pedro Pablo Kuczynski, habe das Thema persönlich während eines Telefonats mit US-Präsident Trump angesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Andina. Die US-Regierung solle die rechtlichen Möglichkeiten für eine Auslieferung überprüfen. Toledo wird in San Francisco vermutet, zuvor hatte Israels Regierung ihm eine Einreise nach Israel verweigert.

Seit Tagen entwickelt sich die Suche mit Hilfe von Interpol zum Krimi: Toledo wird vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen US-Dollar (18,5 Mio Euro) vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht für den Bau der Interoceánica in Peru angenommen zu haben - die Straße verbindet Atlantik und Pazifik über Tausende Kilometer in Südamerika. Odebrecht soll in zwölf Ländern Schmiergelder in Höhe von rund 785 Millionen US-Dollar gezahlt haben, der Skandal bringt ehemalige und amtierende Staatschefs in Lateinamerika derzeit in Bedrängnis.

Toledo bestreitet die Vorwürfe. Er sei Opfer einer "Hexenjagd", schrieb er bei Facebook . Er sprach von einem politischen "Lynchen". Der aus sehr armen Verhältnissen stammende Ex-Staatschef - in seiner Kindheit arbeitete er als Schuhputzer - war 2001 mit dem Versprechen an die Macht gekommen, mit der Korruption der autoritären Regierung von Alberto Fujimori (1990-2001) aufzuräumen. Da er und seine Frau enge Kontakte nach Israel pflegen, wurde spekuliert, dass sie dorthin reisen könnten. Israel hat kein Auslieferungsasbkommen mit Peru.

"Toledo wird nur nach Israel kommen können, wenn seine Angelegenheiten in Peru geklärt sind", sagte jedoch ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Berichten zufolge hatten Toledo und seine Frau, die Belgierin Eliane Karp, bereits geplant, sich nach Tel Aviv abzusetzen. Karp soll auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Zudem soll ein israelischer Geschäftsmann als Mittelsmann für korrupte Machenschaften während Toledos Amtszeit gedient haben.

Mehrere Odebrecht-Manager hatten durch Aussagen in Brasilien das Ausmaß des Skandals ans Licht gebracht. Der Fall droht, ein regelrechtes politisches Erdbeben in der Region auszulösen: Unter anderem Kolumbiens Präsident, Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos, soll im Wahlkampf 2014 Spenden von Odebrecht erhalten haben. Santos versprach eine rasche Aufklärung der Anschuldigungen./lee/gr/ris/ir/DP/stb