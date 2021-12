ROUNDUP 2: SPD-Fraktion wählt neues Führungsteam

(neu: Aktualisierung.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktion hat ihre bisherige stellvertretende Vorsitzende Katja Mast zur neuen Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt. Die 50-Jährige erhielt 156 der 192 abgegebenen Stimmen, wie ein Fraktionssprecher am Donnerstag mitteilte. Die Baden-Württembergerin kümmerte sich bisher vor allem um Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Als Parlamentarische Geschäftsführerin lenkt sie künftig an zentraler Stelle die Geschäfte der Fraktion. Mast folgt Carsten Schneider nach, der als Staatsminister für Ostdeutschland ins Kanzleramt wechselt.

Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurden drei Frauen und fünf Männer gewählt: Gabriela Heinrich für die Bereiche Außen und Verteidigung, Verena Hubertz für Wirtschaft und Bau, Matthias Miersch für Umwelt und Klima, Detlef Müller für Verkehr und Digitales, Achim Post für Haushalt, Finanzen und Europa, Sönke Rix für Familie und Bildung, Dagmar Schmidt für Arbeit und Gesundheit sowie Dirk Wiese für Innen und Recht.

Rolf Mützenich war bereits kurz nach der Bundestagswahl Ende September mit 97 Prozent der Stimmen für zwei Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Nun kündigte der Fraktionschef an, die Fraktion werde auf Augenhöhe mit der Bundesregierung arbeiten. Dabei gelte: "Gesetzesinitiativen werden nicht in Talkshows angekündigt sondern gegenüber dem Parlament."/bw/DP/men