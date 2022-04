ROUNDUP 2/Rumänien: Auto fährt gegen Zaun der russischen Botschaft - Fahrer tot

(neu: weitere Details)

BUKAREST (dpa-AFX) - In Bukarest ist am Mittwochmorgen ein Mann absichtlich mit seinem Auto gegen den Zaun der russischen Botschaft in der rumänischen Hauptstadt gefahren. Anschließend zündete sich der Fahrer, noch am Steuer sitzend, an und erlag seinen Verbrennungen. Das teilte der mit den Ermittlungen befasste Staatsanwalt Bogdan Staicu rumänischen Medien mit.

Das Außenministerium in Bukarest betonte, dass jede Einordnung dieses "tragischen Vorfalls" derzeit "voreilig und unangebracht" sei. Es rief die russische Botschaft zur Zurückhaltung auf. Russlands Botschafter Waleri Kusmin hatte den Vorfall als terroristischen Angriff als Folge einer "antirussischen Hysterie" bezeichnet.

Staatsanwalt Staicu sagte, es stimme "mit hoher Wahrscheinlichkeit", dass es sich bei dem Täter um einen Mann handle, der laut vorherigen rumänischen Medienberichten erhebliche Probleme mit der Justiz gehabt habe. Gewissheit dazu könne es aber erst nach einer Autopsie der verkohlten Leiche geben - sowie nach einem Verhör des Wachpersonals der Botschaft, mit dem der Täter gesprochen habe, kurz bevor er sich im Auto in Brand setzte.

Rumäniens Medien hatten unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen aus Ermittlerkreisen berichtet, dass der Täter am Dienstag in erster Instanz wegen Kinderschändung zu 15 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden sei. Er soll seine minderjährige Tochter sexuell missbraucht haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Allerdings hatte dieser Mann zwei Tage vorher auf Facebook eine Botschaft zur Unterstützung der Ukraine gepostet.

Der russische Botschafter Kusmin sagte dem Staatssender Rossija-24, es handle sich um einen terroristischen Angriff. Die Umstände seien allerdings noch unklar. Die Atmosphäre sei angespannt. Kusmin sagte, die Botschaft habe wiederholt E-Mails erhalten, in denen mit "Sprengung" oder "Vergeltung" gedroht worden sei. Beweise legte er zunächst nicht vor. Es gebe keinen Zweifel daran, dass der Vorfall "unter dem Einfluss einer Explosion antirussischer Hysterie im Zusammenhang mit einer inszenierten Provokation in der Stadt Butscha" geschehen sei, hieß es in einer Mitteilung der russischen Botschaft.

Rumäniens Außenministerium betonte, dass man infolge der russischen Invasion in die Ukraine vorsichtshalber zwei Mal das Wachpersonal an der russischen Botschaft in Bukarest verstärkt habe: Zunächst am 24. Februar und danach am 5. März dieses Jahres. Am Dienstag hatte Rumänien zehn russische Diplomaten ausgewiesen, das Massaker in Butscha scharf verurteilt und Russland dafür verantwortlich gemacht./kl/DP/eas