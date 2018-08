ROUNDUP 2: RTL profitiert von 'American Idol'-Rückkehr - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

Aussagen Finanzvorstand

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Rückkehr der Show "American Idol" hat den TV-Konzern RTL im zweiten Quartal angetrieben.



Die Zuwächse für die Produktionstochter FremantleMedia konnten das schwache TV-Geschäft in Deutschland mehr als ausgleichen. RTL hatte für die Fußball-Weltmeisterschaft keine Rechte erhalten. Der Konzern schnitt so insgesamt besser ab, als Experten erwartet hatten - die im MDax notierte Aktie legte deutlich zu.

Der Umsatz zog im zweiten Quartal um knapp vier Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro an, wie die Bertelsmann-Tochter am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um fünf Prozent auf 379 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich zog der Gewinn um 13 Prozent auf 207 Millionen Euro an.

RTL bestätigte zudem die Prognose für 2018. Der Umsatz soll demnach im laufenden Jahr um 2,5 bis 5 Prozent steigen - dabei sind die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen ausgeklammert. RTL spürt den starken Euro vor allem bei der Produktionstochter Fremantle, die in London sitzt und viel Geschäft in den USA macht. Absolut gesehen rechnet RTL im laufenden Jahr mit einem Umsatz zwischen 6,53 Milliarden und 6,69 Milliarden Euro.

Als operatives Ergebnis wird - bereinigt um einen positiven Sondereffekt im Vorjahr - nach wie vor ein Wert auf dem Niveau des Jahres 2017 erwartet. Im vergangenen Jahr hatte RTL ohne den Erlös aus einem Immobilienverkauf vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 1,37 Milliarden Euro verdient. Um die 2018er-Ziele zu schaffen, muss auch das deutsche TV-Geschäft wieder anziehen.

Finanzvorstand Elmar Heggen ist hier optimistisch. Es sei zwar noch zu früh, um das deutsche TV-Werbegeschäft bis Jahresende genau vorherzusagen. Dies sei dann bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal im November möglich. "Aber wir sind zuversichtlich für das zweite Halbjahr. Aus diesem Grund haben wir auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt", sagte er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die Schwäche des zweiten Quartals rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sei keine Überraschung gewesen.

Neben einem wieder besseren Werbegeschäft dürfte der Gegenwind von der Währungsseite nachlassen. "Ich gehe davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr keine ganz so hohe Wechselkurs-Belastung mehr haben werden", sagte er. Im zweiten Quartal hätten Wechselkursbewegungen den Umsatz mit 24 Millionen Euro belastet, ohne diese wäre der Umsatz um 4,6 Prozent gewachsen. "Über das erste Halbjahr hatten wir das höchste organische Wachstum seit 2010", sagte Eggen.

Die RTL-Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen um fast 10 Prozent zu. Kurz vor Mittag lag das Plus noch bei knapp sechs Prozent. Analysten lobten die Ergebnisse. Die Entwicklung der ersten sechs Monate stimme zuversichtlich, schrieb zum Beispiel Equinet-Analyst Mark Josefson. Bertelsmann hält nach einer Platzierung von Anteilen vor rund fünf Jahren noch etwas mehr als 75 Prozent. Vor dem Börsengang in Frankfurt waren die Aktien nur in Brüssel und Luxemburg notiert.