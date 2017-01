ROUNDUP 2: Proteste bei Mifa - Eigentümer wollen Kredit geben

SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Bei der Rettung des insolventen Fahrradbauers Mifa zeichnen sich Fortschritte ab.



Eigentümer Heinrich von Nathusius stellte am Mittwoch ein neues Darlehen in Aussicht. Zuvor hatte rund die Hälfte der 520-köpfigen Belegschaft in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) für den Erhalt des Unternehmens und ihrer Arbeitsplätze demonstriert.

Er habe ein weiteres finanzielles Engagement nie ausgeschlossen, sagte von Nathusius. Derzeit liefen die Verhandlungen zu den Konditionen mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Lucas Flöther. Sollte das für die Gesellschafter annehmbar sein, werde es kurzfristig eine Zustimmung geben, betonte von Nathusius. "Ich weiß, dass das Darlehen für Mifa sehr wichtig ist." Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" online über die neue Entwicklung berichtet.

Flöther sei zuversichtlich, dass er von der Familie von Nathusius das Massedarlehen erhalte, sagte ein Sprecher. Die Nachricht kam nur wenige Stunden nach einer Betriebsversammlung, an der auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) teilnahm. Dort hatte Flöther berichtet, dass trotz unvermeidlicher Produktionsverzögerungen bisher kein Großkunde abgesprungen sei.

Ein Finanzierungskonzept für den angeschlagenen Fahrradhersteller war vor einer Woche geplatzt. Die Gesellschafter um von Nathusius hatten überraschend eine Zusage für ein Darlehen in Höhe von rund fünf Millionen Euro zurückgezogen. Derzeit werde über einen Kredit in ähnlicher Größenordnung verhandelt, sagte von Nathusius./hnl/DP/tos