ROUNDUP 2/Prorussische Separatisten: Mariupols Zentrum weitgehend eingenommen

MARIUPOL (dpa-AFX) - Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben eigenen Angaben zufolge mithilfe russischer Truppen weitgehend die Kontrolle über das Stadtzentrum von Mariupol erlangt. "Man kann sagen, dass im zentralen Teil der Stadt die Hauptkämpfe beendet sind", sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte im Gebiet Donezk, Eduard Bassurin, am Donnerstagmorgen im russischen Staatsfernsehen. Die ukrainische Seite bestätigte diese Darstellung nicht. "Mariupol hält sich", sagte Präsidentenberater Olexeij Arestowytsch.

Von den Separatisten hieß es weiter, nun werde vor allem im Hafen der Metropole am Aswoschen Meer sowie am Stahlwerk Asow-Stahl gekämpft. Bassurins Angaben zufolge sollen sich in der von russischen Truppen belagerten Stadt noch rund 3000 ukrainische Soldaten aufhalten. Das ließ sich zunächst nicht überprüfen. Bassurin behauptete zudem, die ukrainischen Kämpfer hätten Unterstützer in der Zivilbevölkerung.

Der von den Separatisten eingesetzte, moskautreue Bürgermeister Konstantin Iwaschtschenko sagte dem russischen Staatssender Rossija-1, in Kellern versteckten sich noch 50 000 bis 60 000 Zivilisten vor den Kämpfen. Das demokratisch gewählte Stadtoberhaupt Wadym Bojtschenko hält sich zur eigenen Sicherheit im ukrainisch kontrollierten Gebiet auf.

In Mariupol, das vor dem Krieg rund 440 000 Einwohner zählte, ist die humanitäre Lage seit Wochen katastrophal. Die geflüchtete Stadtverwaltung geht davon aus, dass bereits Zehntausende Zivilisten getötet worden sind. Immer wieder scheitern Versuche, die verbliebenen Einwohner zu evakuieren./haw/DP/stw