ROUNDUP 2: Permira wird weitere Teamviewer-Anteile los - Aktie unter Druck

LUXEMBURG/GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Permira hat wenige Monate nach dem Teamviewer-Börsengang weiter Kasse gemacht.



Es seien 22 Millionen der zuletzt gut gelaufenen Aktien zu je 32 Euro verkauft worden, teilte der Finanzinvestor am Mittwochmorgen in Luxemburg mit. Damit nimmt Permira rund 700 Millionen Euro ein. Der Anteil Permiras an Teamviewer sinkt damit um elf Prozentpunkte auf 51,5 Prozent.

Die Aktie knickte nach Handelsbeginn um 5,6 Prozent auf 33 Euro ein. Das Papier war zuletzt einer der wenigen Krisengewinner der Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus gewesen. Anleger spekulierten angesichts von Reisebeschränkungen vieler Unternehmen und ausgefallenen Großveranstaltungen auf einen vermehrten Einsatz von Videokonferenzen - ein Standbein von Teamviewer. Zudem verlegen sich aktuell viele Unternehmen auch stärker auf das Homeoffice und lassen die Mitarbeiter von Zuhause arbeiten.

Mit 33 Euro liegt der Kurs nun wieder auf dem seit Ende vergangenen Jahres vorherrschenden Niveau. Teamviewer wird damit an der Börse mit 6,4 Milliarden Euro bewertet. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über die anstehende Transaktion berichtet, die Nachfrage sei hoch gewesen. Das Papier war am Dienstag im regulären Handel kurz bis auf 37,23 Euro gestiegen und damit so hoch wie noch nie. Der Emissionspreis hatte Ende September 26,25 Euro betragen. In den ersten Wochen nach dem Börsengang war es zunächst nach unten gegangen.

Dann besserte sich die Stimmung der Anleger. Das lag auch an den guten Geschäften der Baden-Württemberger mit Sitz in Göppingen. Teamviewer profitierte 2019 vom guten Verkauf seiner Produkte, der Umsatz kletterte um 51 Prozent auf 390,2 Millionen Euro. Das um Abgrenzungs- und Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg ebenso stark um 51 Prozent auf 182,1 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 103,9 Millionen Euro nach einem Verlust von 12 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Im laufenden Jahr wird der Umsatz den Planungen zufolge weniger stark wachsen als zuletzt: Er soll bei 420 bis 430 Millionen Euro liegen, am oberen Ende wäre das ein Plus von gut 10 Prozent. Deutlich stärker soll das operative Ergebnis ansteigen und 240 bis 250 Millionen Euro erreichen. Das wären rund 32 bis 37 Prozent Wachstum.

Der Hersteller von Fernwartungssoftware wurde 2019 von Permira an die Börse gebracht. Beim größten Tech-Börsengang seit dem Platzen der Dot-Com-Blase hatte Permira rund 2,2 Milliarden Euro eingenommen. Der Finanzinvestor hatte das Unternehmen erst 2014 für 870 Millionen Euro gekauft./men/kro/jha/