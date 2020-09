ROUNDUP 2: Maas bleibt bis zum 4. Oktober in Quarantäne - Bei Altmaier beendet

(neu: Details)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas bleibt bis zum 4. Oktober in Corona-Quarantäne.



Das gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag bekannt. Der SPD-Politiker hatte sich am Mittwoch wegen der Infektion eines seiner Leibwächter selbst zu Hause isoliert. Ein erster Test war am Mittwoch aber negativ ausgefallen.

Die Quarantäne von Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist dagegen beendet, wie der CDU-Politiker am Freitagnachmittag per Twitter mitteilte. Ein erneutes Testergebnis sei negativ gewesen, zudem habe die Prüfung der Umstände seines Kontaktes ergeben, dass keine Notwendigkeit zu weiterer Quarantäne bestehe. Bei Altmaier hatte ein Corona-infiziertes Delegationsmitglied beim EU-Handelsministertreffen für die Auszeit gesorgt./mfi/DP/nas