ROUNDUP 2: Immer neue Baumhäuser im Hambacher Forst - Baumaterial sichergestellt

KERPEN/KÖLN (dpa-AFX) - Im Hambacher Forst bei Aachen hat die Polizei mit einer Razzia den Bau neuer Baumhäuser von Kohlegegnern gestört.



Dabei stellten Beamte in einem Aktivisten-Camp am Waldrand Material sicher, das zum Bau von Barrikaden und Baumhäusern geeignet sei, erklärte ein Polizeisprecher am Montag am Einsatzort. Damit werde der Bau weiterer Baumhaushütten zumindest erschwert. Gleichzeitig riefen mehrere Umweltorganisatoren für diesen Samstag erneut zum Protest gegen die Rodungspläne des Energiekonzerns RWE für den Braunkohleabbau auf.

Die Organisatoren, darunter Greenpeace und der Umweltverband BUND, erwarten zu der Veranstaltung mehr als 20 000 Menschen. Der Zuspruch sei immens, sagte Anmelder Uwe Hiksch von der Umweltorganisation Naturfreunde Deutschland am Montag in Köln. Er sprach von der wahrscheinlich größten Demonstrationen, die die Region je gesehen habe.

"Wir hoffen, dass das Kleinkind im Kinderwagen genauso mit uns demonstriert wie beispielsweise die Oma mit dem Rollator", sagte er. Die Protestkundgebung soll am Samstag auf Feldern nahe der Waldgrenze stattfinden. Die Organisatoren wollen damit Druck auf RWE ausüben, auf die geplante weitere Rodung des Hambacher Forsts zu verzichten. RWE hält die Rodung, die seit langer Zeit genehmigt ist, für unerlässlich um die rund 10 000 Braunkohlejobs und die Energieversorgung von NRW zu sichern.

Mit dem Bau immer neuer Baumhäuser verfolgen die Aktivisten eine ganz andere Taktik: Denn bevor RWE wie geplant im Herbst roden dürfe, müsse der Wald geräumt sein, sagte ein Polizeisprecher. Bei Beginn der Räumarbeiten vor gut zwei Wochen war die Polizei ursprünglich einmal von rund 60 Baumhäusern ausgegangen. Bis zum späten Sonntagmittag wurden nach Polizeiangaben aber schon 77 Hütten geräumt und entfernt.

Am Nachmittag war die Polizei mit der Räumung des vorerst letzten bekannten Baumhauses beschäftigt, aber sie rechnete mit weiteren, die in der Zwischenzeit entstanden sein könnten. Der Wald sei so groß, dass man das nicht mitbekomme, sagte ein Polizeisprecher: "Wenn wir an einer Ecke arbeiten, hört man andere Geräusche nicht."

Nach dem Brand einer Lagerhalle eines Hebebühnen-Verleihers am Niederrhein prüfte die Polizei, ob Geräte des Unternehmens bei der Räumung im Hambacher Forst im Einsatz sind. Bei den Ermittlungen wurde auch der Staatsschutz eingeschaltet. "Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch ein politischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden", sagte eine Polizeisprecherin. Die Brandursache sei noch nicht geklärt.

Die Lagerhalle in Willich (Kreis Viersen) unter anderem mit Hebebühnen war in der Nacht zu Montag vollständig ausgebrannt. Kurz danach brannten bei einem zweiten Feuer auf einem anderen Firmenhof Dämmstoffe auf zwei Hebebühnen./idt/DP/stw