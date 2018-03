ROUNDUP 2/IPO: Siemens-Medizintechnik startet an der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

FRANKFURT/ERLANGEN (dpa-AFX) - Die Siemens -Medizintechnik-Tochter Healthineers gibt am Freitag ihr Debüt an der Frankfurter Börse.



Zuvor war der Ausgabepreis für die Aktien auf 28,00 Euro festgesetzt worden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Erlangen mitteilte. Angesichts der 150 Millionen angebotenen Papiere fließen Siemens 4,2 Milliarden Euro zu.

Der Börsengang der Sparte, die unter anderem Weltmarktführer bei bildgebenden Systemen wie Röntgen- und Ultraschallgeräten sowie Magnetresonanztomographen (MRT) ist, ist einer der größten der vergangenen Jahre in Deutschland.

Siemens bringt 15 Prozent der Tochter an die Börse. Ursprünglich war die Preisspanne auf 26 bis 31 Euro je Aktie festgesetzt worden. Auf Basis des zunächst genannten Maximalpreises wäre Healthineers insgesamt mit 31 Milliarden Euro bewertet worden. Nun liegt der Wert jedoch nur bei 28 Milliarden Euro. Das liegt deutlich unter früheren Analystenschätzungen von bis zu 40 Milliarden Euro.

Siemens-Chef Joe Kaeser will dem Unternehmen mit dem Gang aufs Parkett mehr Chancen auf Wachstum und Zukäufe verschaffen. Außerdem soll Healthineers flexibler und agiler am Markt agieren können und so wettbewerbsfähiger werden./tos