ROUNDUP 2: Grammer setzt mit Rekord-Dividende Signal im Abwehrkampf

(neu: Aussagen aus der Bilanzpressekonferenz und Aktienkurs)

AMBERG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der bayerische Autozulieferer Grammer erhöht mitten im Abwehrkampf gegen die umstrittene Investorenfamilie Hastor die Dividende deutlich.



"Das Geschäftsjahr 2016 verlief sehr positiv für uns", sagte Vorstandschef Hartmut Müller am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Auch der Start in das neue Jahr sei gut. Unter dem Strich verdiente der Sitzhersteller im vergangenen Jahr 45,2 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Den Aktionären winkt eine Rekord-Dividende von 1,30 Euro je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte das im SDax notierte Unternehmen 75 Cent je Aktie ausgeschüttet. Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel. Gegen Mittag legte der Kurs der Aktien an der Indexspitze um rund fünf Prozent zu.

"Wir ernten jetzt die Früchte aus unserer in den letzten Jahren konsequent umgesetzten internationalen Wachstumsstrategie", betonte Müller. Mit der Rekord-Dividende setze Grammer ein klares Signal für die starke wirtschaftliche und strategische Basis und die positiven Erwartungen für die künftige Unternehmensentwicklung. Grammer habe die Wettbewerbsposition trotz anhaltend schwieriger Absatzmärkte etwa in Brasilien und der Landwirtschaft im vergangenen Jahr weiter verbessert. Dabei habe der Konzern die Profitabilität signifikant gesteigert. Anfang Februar hatte Grammer bereits Eckzahlen veröffentlicht.

Die Gesellschaft profitierte 2016 von der gut laufenden Autokonjunktur. Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zu. Gut lief vor allem das Geschäft mit Mittelkonsolen für die Autoindustrie. Wegen Kostensenkungen verdiente die Gesellschaft auch mehr. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Grammer-Chef Müller eine erneut positive Geschäftsentwicklung und einen moderaten Umsatzanstieg auf über 1,75 Milliarden Euro. Die operative Rendite (Ebit) dürfte bei rund 5 Prozent liegen, nach einer Verbesserung um 1,3 Prozentpunkte 2016 auf 4,3 Prozent. Dabei halfen auch Sparmaßnahmen.

Bis 2021 sollen auch dank Zukäufen, weiteren Wachstums und Sparmaßnahmen rund 7 Prozent erzielt werden. In diesem Zeitraum will der Konzern insgesamt deutlich stärker als der Markt wachsen. Grammer will sein Geschäft auch durch Zukäufe im Volumen von bis zu einer halben Milliarde Euro stärken. Verschiedene Ziele im Autosektor seien seit längerem auf dem Radar. Dabei gehe es um eine Stärkung in den USA oder Europa.

Die bosnische Familie Hastor hält zwischen 20 und 30 Prozent an Grammer und will möglichst rasch die Kontrolle übernehmen. Sie kritisiert die Rendite von Grammer als zu niedrig, will Vorstandschef Müller ablösen und fünf der sechs Aufsichtsratsposten besetzen. Mitte April kann der chinesische Autozulieferer Ningbo Jifeng, den Grammer kürzlich als Partner an Bord geholt hat, eine Wandelanleihe in Aktien tauschen und die Grammer-Führung stützen.

Grammer rief die Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung am 24. Mai auf. Dabei sollten die Anteilseigner den Anträgen der Hastor-Gesellschaft Cascade nicht folgen. Deren Veränderungen könnten die Kundenbeziehungen und damit die zukünftige Auftragslage "existentiell" gefährden, mahnte der Konzern. Einen Dialog mit dem Investor habe es trotz Bemühungen der Gewerkschaften und der Politik bis heute nicht gegeben. "Wir würden uns ein Gespräch wünschen", betonte Müller.