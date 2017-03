ROUNDUP 2: Evotec profitiert von Kooperationen - Zuversicht für 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec blickt nach einem Umsatzsprung optimistisch auf das laufende Jahr.



Der Umsatz soll um mehr als 15 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Im vergangenen Jahr profitierte die Gesellschaft von Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen und steigerte den Umsatz um 29 Prozent auf 164,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sei eine Fortsetzung der starken Entwicklung zu erwarten.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) schnellte im vergangenen Jahr von 8,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 36,2 Millionen Euro in die Höhe. Gründe seien das starke Umsatzwachstum und die Meilensteinzahlungen. Im laufenden Jahr rechnet Evotec beim bereinigten Konzern-Ebitda mit einem "signifikanten" Anstieg. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben dürften 2017 mit etwa 20 Millionen Euro ähnlich hoch ausfallen wie 2016.

Am Finanzmarkt konnte Evotec punkten. Um die Mittagszeit legten die Aktien um 8,12 Prozent auf 8,76 Euro zu. Damit waren sie nicht nur der unangefochtene Spitzenreiter im freundlichen Technologiewerte-Index TecDax, sondern erreichten auch den höchsten Stand seit dem Jahr 2002. Zum Rekordhoch von über 100 Euro vor dem Platzen der Technologieblase um die Jahrtausendwende ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Evotec habe 2016 etwas besser als erwartet abgeschnitten und auch einen guten Ausblick gegeben, lobte ein Händler. Analystin Klara Fernandes von der Privatbank Berenberg hob den starken Ausklang des vergangenen Jahres positiv hervor und blieb bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 9,50 Euro. Ihr Kollege Heinz Müller von der DZ Bank zeigte sich von den Zahlen ebenfalls positiv überrascht und sprach von einem optimistischen Ausblick.

Die Umsätze aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen erhöhten sich im vergangenen Jahr um 54 Prozent auf 18,9 Millionen Euro. Grund waren vor allem höhere Meilensteinzahlungen, insbesondere in den Kooperationen mit Bayer. Die Bruttomarge verbesserte sich 2016 insgesamt auf 35,6 (Vorjahr: 27,5) Prozent. Evotec profitierte dabei von höheren Umsätzen, einer verbesserten Kapazitätsauslastung sowie positiven Währungseffekten.

Evotec kündigte eine Verlagerung innerhalb der USA an. Die Substanzverwaltungseinrichtung in San Francisco werde in der ersten Jahreshälfte 2017 schließen. Jegliche Auftragsarbeiten sollen zum Standort in Branford verlagert werden. Der Firmenwert wurde im Jahr 2016 um vier Millionen Euro angepasst./jha/mne/mis