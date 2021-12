ROUNDUP 2: Erster Schlagabtausch im Bundestag über Politik der Ampel-Regierung

(neu: Mit weiteren Stimmen aus der Debatte.)

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Woche nach dem Start der Ampel-Koalition haben sich Regierung und Opposition einen ersten Schlagabtausch über die großen politischen Linien der kommenden vier Jahr geliefert. Kanzler Olaf Scholz (SPD) versprach in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag am Mittwoch eine Politik des Fortschritts und des Respekts sowie ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) bot der Ampel zwar Zusammenarbeit in zentralen Fragen wie der Corona-Bekämpfung oder der Sicherung der Renten an. Er warf ihr zugleich vor, in zahlreichen Bereichen die Weichen falsch zu stellen.

Scholz sagte einen entschlossenen Kampf gegen die Pandemie zu. Man werde alles Notwendige tun. "Es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien." Sie werde jeden nur möglichen Hebel bewegen, "bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben". Zugleich machte der Kanzler Mut: "Ja, es wird wieder besser, ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen, und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen."

Scholz rief erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Seine Regierung werde immer an der Seite derjenigen stehen, die sich solidarisch und rücksichtsvoll verhielten und damit den Zusammenhalt der Gesellschaft ermöglichten. Es gebe aber auch "Wirklichkeitsverleugnung, absurde Verschwörungsgeschichten, mutwillige Desinformation und gewaltbereiten Extremismus". Eine kleine, extremistische Minderheit habe sich von Gesellschaft, Demokratie und Staat abgewandt. "Dieser winzigen Minderheit der Hasserfüllten, die mit Fackelmärschen, mit Gewalt und Morddrohungen uns alle angreift, werden wir mit allen Mitteln unseres demokratischen Rechtsstaats entgegentreten."

Der Bundeskanzler bezeichnete die nächsten 20 Jahre als Jahre der Erneuerung. Die rot-grün-gelbe Regierung sei eine Regierung des Fortschritts - technisch, sozial, gesellschaftlich und kulturell. Viele fragten sich, ob das alles gut gehen werde, sagte Scholz und versicherte: "Ja, das kann gut ausgehen. Und ja, das wird auch gut ausgehen." Seine Regierung werde "neue Sicherheiten durch Wandel schaffen und für Sicherheit im Wandel sorgen".

Scholz erläuterte die zentralen Punkte des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP. Er versprach unter anderem, mehr und günstigen Wohnraum in Deutschland zu schaffen, den Mindestlohn auf zwölf Euro zu erhöhen und eine Verkehrswende mit dem Ausbau des Schienenverkehrs auf den Weg zu bringen. Im außenpolitischen Teil legte Scholz ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Europäische Union ab: "Das Gelingen Europas ist unser wichtigstes nationales Anliegen."

Oppositionsführer Brinkhaus bot Scholz zwar Zusammenarbeit bei wichtigen Projekten an, kritisierte zahlreiche Vorhaben der neuen Regierung aber scharf. So machten ihm die Vorhaben der Koalition in der Migrationsfrage persönlich Angst: "Sie wollen offenere Grenzen haben, Sie wollen einen schnelleren Zugang zum Sozialsystem, Sie wollen einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem und Sie wollen vor allem durch einen Spurwechsel illegale Migration schneller legalisieren. Ich halte das für eine gefährliche Mischung."

Wichtig sei, dass es weiter nicht nur einen fördernden, sondern auch einen fordernden Sozialstaat gebe. Das geplante Bürgergeld sei aber das Gegenteil davon. "Das ist die Vorstufe zum bedingungslosen Grundeinkommen." Kern der Politik müsse die Familie sein. "Wir stellen uns das Land und die Politik so vor, dass auch Politik für die leise Mitte gemacht wird. Und dass nicht nur Politik gemacht wird für die Lauten, für die Aggressiven."

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nahm die Finanzpolitik der Ampel aufs Korn: "Ihr Nachtragshaushalt ist nicht solide, der ist dreist", sagt er. "Sie wollen die Schuldenbremse betrügen."

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf der Ampel einen "lärmenden Fehlstart" und Kanzler Scholz eine Spaltung der Gesellschaft vor. Die neue Koalition gehe von der ersten Minute an auf Konfrontationskurs "mit der Realität, mit der Freiheit, mit den Bürgerrechten, mit den Bürgern und mit den europäischen Nachbarn und Partnern". Weidel attackierte die Koalition auch für ihre Migrationspolitik, die noch mehr als die Vorgängerregierung die Tore für Einwanderung in die Sozialsysteme öffne. Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla kritisierte, die Regierungserklärung habe "etwas von Volkskammer" gehabt.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali, verlangte eine sofortige Prämie von 10 000 Euro für alle Pflegekräfte. Die Regierung habe einen Pflege-Bonus versprochen, wolle diesen aber erst im nächsten Jahr zahlen. "Ankündigungen reichen nicht aus", mahnte die Linken-Politikerin./sk/DP/men