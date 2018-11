ROUNDUP 2: Deutsche Post hofft nach Gewinneinbruch auf 2019 - Aktie gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

(neu: Aussagen zu Porto, Welthandel und Brexit, aktualisierter Aktienkurs, Analystenstimme.



)

BONN (dpa-AFX) - Die teure Sanierung ihres Brief- und Paketgeschäfts hat der Deutschen Post im Sommer einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Nachdem der Vorstand sein Gewinnziel für 2018 schon im Juni kassieren musste, soll es 2019 wieder aufwärts gehen. Bis 2020 will Chef Frank Appel den Konzern wie versprochen zu einem operativen Gewinn von 5 Milliarden Euro führen. Dazu soll auch eine "deutliche" Porto-Erhöhung für Briefe beitragen, wie er am Dienstag in Bonn klarmachte.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Post-Aktie legte deutlich zu und lag zur Mittagszeit mit 3,4 Prozent im Plus an der Spitze des Dax . Seit Jahresbeginn hat das Papier damit aber immer noch 27 Prozent an Wert verloren. Wesentlich sei, dass die Post keine weiteren Änderungen an den Prognosen für 2018 und 2020 gemacht habe, schrieb Analyst Joel Spungin von der Berenberg Bank. Zudem fiel der jüngste Gewinneinbruch nicht ganz so heftig aus wie von Experten im Schnitt befürchtet.

Auch wenn die Post-Führung jetzt an ihrem klassischen Brief- und Paketgeschäft auf dem Heimatmarkt herumschraubt: Die Ergebnistreiber des Konzerns sind vor allem die DHL-Sparten Express, Fracht und Lieferkettenlogistik. "Die Gewinnsteigerung von 2014 bis 2017 kam fast ausschließlich aus dem Ausland", sagte Appel. Er sehe keinen Grund, warum sich das in den kommenden Jahren ändern sollte. Mit deren Hilfe will er auch sein Gewinnziel für 2020 erreichen.

Allerdings darf dazu auch die Kernsparte PeP mit dem Brief- und Paketgeschäft nicht schwächeln. Neben Kostensenkungen etwa durch die Frührente für Postbeamte aus der Zeit als Staatskonzern und die gebündelte Zustellung von Briefen und Paketen hofft Appel dringend auf Mehreinnahmen.

"Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir hier eine deutliche Preissteigerung sehen werden", sagte er mit Blick auf die erhoffte Genehmigung der Portoerhöhung durch die Bundesnetzagentur. Die Briefmengen gingen von Jahr zu Jahr zurück, die Lohnkosten stiegen aber. Da die Post jeden Haushalt täglich beliefere, müsse sie daher die Preise anheben.

Zum 1. Januar 2019 wird es damit aber nichts. Die Bundesnetzagentur hat ihre Genehmigung auf das erste Halbjahr 2019 verschoben. Da die Post den Geschäftsbereich derzeit umstrukturiert, könne die Behörde die Angemessenheit der Erhöhung nicht prüfen - und die Post braucht für das Briefporto die Zustimmung der Aufseher. Zuletzt war das Porto für Standardbriefe 2016 von 62 auf 70 Cent gestiegen. Jetzt steht laut Medienberichten eine Erhöhung auf 80 Cent im Raum. Appel wollte diese Zahl weder bestätigen noch dementieren.

Zuletzt dominierten die Kosten des Konzernumbaus die Zahlen der Post. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Gewinn von gerade einmal 146 Millionen Euro und damit 77 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebit) sackte um 55 Prozent auf 376 Millionen Euro ab. Die Sparte PeP, zu der das Brief- und Paketgeschäft gehört, schrieb sogar rote Zahlen. Der Umbau schlug allein im Sommerquartal mit 392 Millionen Euro zu Buche - vor allem wegen der Kosten der Frühverrentung.

Bis Ende des Jahres will der Vorstand alle Sanierungskosten verbucht haben. Wegen der hohen Belastungen hatte Appel sein Jahresziel für den operativen Gewinn im Juni um fast eine Milliarde auf 3,2 Milliarden Euro gekappt. Der Post waren während des Paketbooms der vergangenen Jahre und der Tarifsteigerungen für die Beschäftigten die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Der langjährige Leiter des Geschäftsbereichs, Jürgen Gerdes, musste seinen Hut nehmen.

Dabei konnte sich die Post über fehlende Nachfrage zuletzt nicht beklagen. Der Konzernumsatz stieg im Sommerquartal um 1,4 Prozent auf 14,85 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungsschwankungen sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen legte er um fast 5 Prozent zu. Allerdings hätte die Post auch ohne Sonderbelastungen einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen.

Der größte Gewinnbringer DHL Express steigerte sein operatives Ergebnis dank des boomenden Geschäfts mit zeitkritischen internationalen Sendungen um zehn Prozent. Die DHL-Frachtsparte setzte ihre Erholung fort und verdiente fast 60 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die DHL-Lieferkettenlogistik legte leicht zu.

Post-Chef Appel zeigte sich zuversichtlich, dass die Maßnahmen zur Sanierung des Brief- und Paketgeschäfts "schon ab dem kommenden Jahr signifikante positive Effekte zeigen". Daran, dass der Konzern im Jahr 2020 auf einen operativen Gewinn von über 5 Milliarden Euro kommt, haben Analysten jedoch Zweifel. Im Schnitt gehen sie bislang von gut 4,8 Milliarden Euro aus.

Mit dem Handelsstreit zwischen den USA, China und der EU kommen derweil neue Hindernisse auf, die die Deutsche Post DHL nicht kaltlassen. "Bisher sehen wir in unseren Zahlen keine Abkühlung des Welthandels", bilanzierte Appel. Allerdings wachse er nicht mehr so stark wie zu Spitzenzeiten.

Mit Blick auf den Austritt Großbritanniens aus der EU verlagerten manche Firmenkunden zudem ihre Lager von der Insel auf den europäischen Kontinent, berichtete der Post-Chef. Der Konzern managt Lieferketten samt Lagerhallen für viele Unternehmen auch in Großbritannien. Appel hofft immer noch, dass die britische Regierung und die EU es nicht zu einem harten und damit ungeregelten Brexit kommen lassen./stw/men/mis