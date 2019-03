ROUNDUP 2: Deutsche Gesamtproduktion fällt - Exporte stagnieren

(Neu: Exportdaten im zweiten Absatz, Gründe für schwache Autoproduktion im vierten Absatz.



)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat ihre Gesamtproduktion zu Jahresbeginn zurückgefahren. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Januar 0,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Allerdings wurde zugleich die Entwicklung im Dezember besser ausgewiesen als bisher bekannt. Anstatt eines Rückgangs um 0,4 Prozent ergibt sich nach neuen Daten ein Zuwachs um 0,8 Prozent.

Durchwachsene Zahlen kamen auch vom Außenhandel. So stagnierten die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft zu Jahresbeginn im Monatsvergleich. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Die Stagnation folgt auf einen deutlichen Zuwachs von 1,5 Prozent im Dezember. Die Einfuhren nach Deutschland erhöhten sich im Januar um 1,5 Prozent zum Vormonat.

Der Dämpfer in der Gesamtproduktion geht vor allem auf die Industrie zurück. Hier lag die Produktion im Januar 1,2 Prozent niedriger als im Vormonat. Besonders schwach war die Fertigung in der Autoindustrie, der Rückgang im Vergleich zum Dezember betrug 9,2 Prozent. Im Baugewerbe stieg sie dagegen um 0,2 Prozent, der Ausstoß der Energiebranche legte sogar um 3,6 Prozent zu.

"Verantwortlich für den Rückgang im Januar war in erster Linie eine wieder deutlich schwächere Auto-Produktion, aber auch ohne diesen Effekt zeigt die Tendenz eher nach unten", schrieb Commerzbank-Analyst Ralph Solveen. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte die schwache Entwicklung in der Autobranche auch mit Modellwechseln bei den Herstellern und Streiks bei Zulieferunternehmen. Nach dem starken Dämpfer im vergangenen Jahr, als die Einführung neuer Abgasmessungen (WLTP) belastet hatte, handele es sich wieder um Sondereffekte, so das Ministerium.

In anderen Ländern der Eurozone zeigt sich ein abweichendes Bild: Schon am Freitag wurde bekannt, dass die Industrieunternehmen in Frankreich, Italien und Spanien ihre Herstellung zu Jahresbeginn jeweils deutlich ausgeweitet hatten. Besonders hervor sticht die spanische Industrie, die den stärksten Monatszuwachs seit fast 18 Jahren verbuchte.

Für die deutsche Industrie ist es die nächste Ernüchterung nach schwachen Auftragsdaten von vergangenem Freitag. Im Januar hatte es im Monatsvergleich einen Rückgang um 2,6 Prozent gegeben. Das ist der stärkste Dämpfer seit Juni. Analysten waren von dem schwachen Jahresauftakt überrascht worden./niw/bgf/