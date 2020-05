ROUNDUP 2: Dänemark öffnet Grenzen für deutsche Touristen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark öffnet seine in der Corona-Krise geschlossenen Grenzen wieder für Touristen aus Deutschland, Island und Norwegen.



Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag in Kopenhagen bekannt. Voraussetzung sei, dass sie mindestens sechs Nächte außerhalb Kopenhagens gebucht haben. "Wir sind wie alle anderen dabei, Dänemark wieder zu öffnen. Wir machen es kontrolliert und schrittweise", so Frederiksen.

Zeitgleich gab Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg bekannt, dass Dänen ab dem 15. Juni nach Norwegen reisen können. Die Färöer-Inseln wollen ab Mitte Juni Touristen aus Dänemark, Island und Grönland empfangen. Die Schweden, die in der Corona-Epidemie einen liberalen Kurs fahren und mehr als 4000 Todesfälle verzeichneten, sind bislang nicht Teil des Abkommens. Solberg räumte jedoch ein, mit den anderen nordischen Ländern im Gespräch über Grenzöffnungen zu sein.

Dänemark hatte seine Land- und Seegrenzen - darunter auch die nach Deutschland - am 14. März für alle Ausländer ohne triftigen Einreisegrund geschlossen. Die Grenzschließungen zählten zu den strikten dänischen Maßnahmen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus. Seitdem hat sich die Corona-Lage im nördlichsten deutschen Nachbarland aber deutlich verbessert: Die Zahlen der Neuinfektionen und der Gestorbenen mit Covid-19-Erkrankung haben sich seit Ende März stark verringert. Mittlerweile kommen täglich nur noch vereinzelte Covid-19-Todesfälle hinzu.

In einer ersten Phase der Lockerungen der Corona-Maßnahmen hatte Dänemark Mitte April seine Kindertagesstätten und Schulen bis zur fünften Klasse wieder geöffnet. Seit dem 11. Mai sind auch Geschäfte und Einkaufszentren in Kopenhagen und dem Rest des Landes geöffnet, eine Woche folgten Restaurants, Cafés sowie Kirchen und andere Gotteshäuser. Die sechsten bis zehnten Schulklassen nahmen dann ihren Unterricht ebenfalls wieder auf. Wegen der Fortschritte im Kampf gegen Covid-19 hatten sich Frederiksen und die Spitzen der dänischen Parlamentsparteien vor rund einer Woche zudem darauf geeinigt, dass Museen, Theater, Kinos, Zoos und Aquarien sofort wieder öffnen durften./trs/DP/stw