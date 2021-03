ROUNDUP 2: Corona-Zahlen auf Mallorca zu Beginn der Osterferien niedrig

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

PALMA (dpa-AFX) - Zum Auftakt der Osterferien in Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln weiter niedrig.



Auf der Insel, wo schon seit Tagen Tausende Deutsche im Urlaub sind und ab Samstag viele weitere volle Ferienflieger aus Deutschland erwartet wurden, gab es am Freitag nur wenige Neuinfektionen. Seit dem Vortag seien 40 neue Fälle registriert worden, teilte das regionale Gesundheitsministerium in Palma mit. Das Gesundheitsministerium in Madrid gab die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 28,71 an, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vortag. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 119.

Bis einschließlich Ostermontag erwartet der spanische Flughafenbetreiber Aena 532 Flugverbindungen von und nach Deutschland für den Flughafen Mallorca. Das berichtete die "Mallorca Zeitung" am Freitag unter Berufung auf Aena-Angaben für den Zeitraum 26. März bis 5. April. Das seien 51 Prozent weniger, als zu den Osterferien des letzten Vor-Pandemie-Jahres 2019.

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warf den Behörden der Insel unterdessen vor, bei den Corona-Angaben zu "tricksen" und löste damit Empörung auf Mallorca aus. In der ZDF-Sendung "Maybrit Illner" sagte er am Donnerstagabend zu den Angaben aus Mallorca, dort sei die aus Brasilien stammende gefährlichere Corona-Variante P1 bisher nicht gefunden worden: "Da wird auch noch getrickst, ich glaube da kein Wort. Ich glaube, dass die mittlerweile längst P1 haben. Und ich glaube auch den Fallzahlen nicht." Belege für seine Äußerungen legte er nicht vor.

Der renommierte Gesundheitsexperte Joan Carles March konterte: "Wir sind hier schließlich nicht in einer Bananenrepublik, sondern in einem ernsthaft und professionell geführten Land." Er könne ja verstehen, wenn die Nerven in Deutschland wegen der hohen Corona-Zahlen blank lägen, aber man solle doch rational bleiben, zitierte ihn die "Mallorca Zeitung".

Die Regionalregierung mahnte jedoch trotz der im Vergleich zu Deutschland niedrigen Fallzahlen zu großer Vorsicht. Bereits bei 83 Prozent aller Neuinfektionen sei die zuerst in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus diagnostiziert worden, die ansteckender sei und zu schwereren Krankheitsverläufen führe.

Urlauber auf Mallorca unterliegen denselben Einschränkungen wie Einheimische. Bei der Einreise muss ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden und eine elektronische Einreisemeldung vorgelegt werden.

Für die Ostertage wurden die Regeln verschärft, sie gelten vom 26. März bis zum 11. April. Gaststätten dürfen nur im Außenbereich bedienen und müssen um 17.00 Uhr schließen. Bis 22.00 Uhr können sie aber Essen außer Haus verkaufen. Dann beginnt die schon im Oktober verhängte nächtliche Ausgangssperre, die bis 6.00 Uhr dauert.

An einem Tisch in der Öffentlichkeit dürfen höchstens vier Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten sitzen. In Privaträumen sind nur Menschen aus ein und demselben Haushalt erlaubt. Auch Hotelzimmer gelten als Privaträume. Außerhalb des Hotelzimmers gilt Maskenpflicht, auch wenn man in einem Restaurant auf sein Essen wartet.

Auch in den Hotels wurden die Maßnahmen verschärft. Die Gemeinschaftsräume im Inneren von Hotels müssen geschlossen bleiben. Das betrifft etwa auch Spas und Innenpools. Die gemeinschaftlichen Außenbereiche dürfen weiter benutzt werden, allerdings nur bis jeweils 17.00 Uhr. Die Hotelrestaurants dürfen jedoch bis 22.00 Uhr bedienen, allerdings nur Hotelgäste. An den Hotelbars ist um 17.00 Uhr Schluss./ro/DP/mis