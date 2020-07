ROUNDUP 2/Corona-Flaute am US-Automarkt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

HERNDON/WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat den US-Automarkt im zweiten Quartal kräftig ausgebremst.



Das bekam auch Volkswagen deutlich zu spüren. In den drei Monaten bis Ende Juni wurden nur 69 933 Neuwagen mit dem VW -Logo verkauft, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Hauptsitz in Herndon, Virginia, mitteilte. Das entspricht einem dicken Absatzminus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete VW einen Verkaufsrückgang um 22 Prozent.

Die Verkäufe der VW-Tochter Audi gingen im zweiten Quartal um 35 Prozent auf 34 843 Wagen zurück.

Auch BMW hat im zweiten Quartal in den USA deutlich weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Die Absatzzahlen über die Marken BMW und Mini schrumpften um rund 40 Prozent auf gut 56 000 Autos, gab das Unternehmen am Mittwochabend bekannt. Für die zweite Jahreshälfte gibt sich Nordamerika-Chef Bernhard Kuhnt "vorsichtig optimistisch".

Der Rest der Branche musste während des Lockdowns - trotz kräftiger Rabatte - ebenfalls starke Abstriche machen, weil Autohäuser geschlossen wurden und Kunden zu Hause blieben. Beim US-Marktführer General Motors (GM) brachen die Verkäufe um 34 Prozent auf 492 489 Autos ein. Fiat Chrysler meldete einen noch stärkeren Rückgang um 39 Prozent auf 367 086 Fahrzeuge, Toyota ein Minus von 35 Prozent auf 398 029 Neuwagen. Ford will seine Zahlen erst am Donnerstag vorlegen./hbr/DP/fba