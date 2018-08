ROUNDUP 2: CTS Eventim wächst schneller als erwartet - Aktie legt deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

(Neu: Weitere Details, aktueller Kurs)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist im ersten Halbjahr dank eines boomenden Geschäfts mit großen Konzerten und Tourneen sowie Übernahmen stärker gewachsen als erwartet.



Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast ein Viertel auf 606,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Wachstum fiel damit deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich zu und liegt jetzt wieder auf Kurs zu ihrem Rekordhoch aus dem Juni.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,5 Prozent auf 94,1 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der Gewinn um fast sieben Prozent auf 44 Millionen Euro zurück - was unter anderem daran lag, dass CTS bei vielen der im vergangenen Jahr übernommenen Unternehmen nicht 100 Prozent hält und so einen Teil der Ergebnisse an die Minderheitsgesellschafter abführen muss.

CTS bekräftigte zudem erwartungsgemäß die Prognose für 2018 - demnach sollen Umsatz und operatives Ergebnis steigen. An der Börse sorgten die Zahlen für ein deutliches Kursplus. Die im MDax notierte Aktie baute nach Bekanntgabe der Zahlen ihre Gewinne aus. Zuletzt legte sie um mehr als vier Prozent auf fast 40 Euro zu und konnte damit einen Teil ihrer Verluste der vergangenen Wochen wettmachen. Trotz der aktuellen Gewinne summiert sich der Kursverlust seit dem Rekordhoch im Juni noch auf rund neun Prozent.

Über die vergangenen Jahre gesehen zählt das Papier aber zu den stärksten Gewinnern unter den deutschen Standardwerten. Die Aktie wurde im Jahr 2000 zum Höhepunkt des Dot-Com-Booms an die Börse gebracht. Der Emissionspreis hatte damals 21,50 Euro betragen - da es seitdem mehrere Aktiensplits gegeben hatte, betrug dieser umgerechnet auf die aktuelle Zahl der Anteile 2,69 Euro. Der Kursanstieg seither summiert sich daher auf fast 1400 Prozent.

Das Unternehmen, das unter anderem die Waldbühne in Berlin betreibt und rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt, kommt damit inzwischen auf einen Börsenwert von 3,8 Milliarden Euro. Größter Profiteur der Entwicklung ist der Konzernchef selbst - Unternehmensgründer Klaus-Peter Schulenberg hält immer noch 43 Prozent der Aktien, das Paket kommt aktuell auf einen Wert von etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro.

Vor allem das Segment Live-Entertainment, in dem CTS etwa Tourneen oder Festivals wie "Rock am Ring", "Hurricane" oder "Southside" ausrichtet, legte erneut stark zu. Der Umsatz stieg um 36 Prozent auf 429 Millionen Euro, das operative Ergebnis um 57 Prozent auf 28,5 Millionen Euro an. Neben einer allgemein starken Nachfrage trugen auch neue Töchter wie der italienische Veranstalter D'Alessandro e Galli zu dem Wachstum bei.

CTS Eventim ist in der Sparte der Live-Veranstaltungen schon länger auf internationalem Expansionskurs. Mit der jüngsten Akquise des spanischen Konzert- und Festival-Veranstalters Doctor Music ist die Sparte nunmehr in zehn Ländern vertreten. Inklusive Ticketing ist das Unternehmen in 23 Ländern aktiv. In der inzwischen kleineren Sparte, dem Kartenverkauf, profitierte CTS im ersten Halbjahr von einem stark steigenden Verkauf über das Internet. Probleme bereitete dagegen die Europäische Datenschutzverordnung, die zu höheren Kosten führte./zb/tav/jha/